Natale in corsia: i clown dottori portano sorrisi, ascolto e abbracci

Intervenuti all’Ospedale Dimiccoli di Barletta e a Palazzo Mariano di Canosa di Puglia

BAT - giovedì 25 dicembre 2025 21.16
Un dicembre da incorniciare per l'Associazione "La Città che Sorride ODV" presieduta da Rosa Montingelli(Girasole) che in questi giorni è passata dalla "cattedra" dell'Università della Terza Età "Ovidio Gallo" di Canosa di Puglia all'Ospedale Dimiccoli di Barletta e alla RSA di Canosa attraverso "La magia della Clowntherapy: il potere del sorriso" perché «una risata può avere lo stesso effetto di un antidolorifico: entrambi agiscono sul sistema nervoso anestetizzandolo e convincendo il paziente che il dolore non ci sia». Lo scorso 22 dicembre è stata una giornata di "cura relazionale tra Pediatria, Neurologia e RSA Palazzo Mariano" che ha visto all'opera i componenti dell'associazione La Città che Sorride ODV – clown dottori e clowntherapy - che hanno regalato "un vero e autentico Natale" in corsia, attraverso un'intensa attività di clowntherapy professionale all'Ospedale di Barletta e alla RSA Palazzo Mariano di Canosa di Puglia. Diverse ore pregne di sorrisi, ascolto, abbracci e presenza "vera", in cui i clown dottori de La Città che Sorride ODV hanno portato non solo allegria, ma soprattutto umanità, anticipando il senso più profondo del Natale, festa di luce, di speranza, di rinascita, di amore.

Nel corso della mattinata all'Ospedale di Barletta: i clown dottori Girasole, Spaghetto, Aspirina, Strisciolina, Rimbomba e Tulipano hanno fatto visita ai reparti di Pediatria e Neurologia del Presidio Ospedaliero "Mons. R. Dimiccoli" di Barletta, portando sorrisi, conforto, ascolto e allegria, ma soprattutto una presenza autentica e rispettosa. In Pediatria, ogni bambino ricoverato ha ricevuto un piccolo dono, ma il vero regalo è stato il tempo dedicato all'ascolto. Un bambino ha raccontato con orgoglio "il suo amore per la lingua italiana, sentendosi finalmente ascoltato e valorizzato." Un altro bambino ha "suonato" senza avere un pianoforte davanti: con le mani nell'aria, con la musica nel cuore, regalando "a tutti un'emozione pura, intensa e indimenticabile." Sempre in Pediatria, una giovane fanciulla ha ballato insieme ai clown, mostrando con entusiasmo il suo passo preferito: un gesto semplice che ha coinvolto tutti, trasformandosi in un momento di danza condivisa, tra sorrisi, "leggerezza e gioia autentica." In Neurologia, i clown dottori hanno portato soprattutto un sorriso rispettoso e discreto, calibrato sulle fragilità presenti, consapevoli che anche un piccolo gesto può diventare una carezza per l'anima. Gli auguri scambiati e gli abbracci donati hanno arricchito il Natale, rendendo la corsia un luogo di calore umano, vicinanza e speranza. «Un sentito ringraziamento va al Dott. Baldassarre Martire, Direttore U.O.C. di Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero di Barletta, al Direttore Sanitario e a tutto il personale medico, infermieristico e sociosanitario, per l'accoglienza, la sensibilità e la collaborazione dimostrate, fondamentali per rendere possibile l'umanizzazione della cura.» Ha dichiarato la dottoressa Carmen Lombardi (Aspirina), coordinatrice BAT dell'Associazione "La città che sorride" a margine della visita.

Il pomeriggio dello stesso giorno alla RSA Palazzo Mariano di Canosa di Puglia l'attività di clowntherapy è proseguita con i clown dottori Aspirina Puternik, Scintilla e Tiramisù, insieme alla dolcissima Natalina, la bambola gigante, coinvolgendo circa cinquanta ospiti della struttura. Attraverso un gioco semplice ma potentissimo – l'imitazione dei clown – tutti gli ospiti sono diventati protagonisti: c'è chi ha cantato, chi ha recitato una poesia di Natale, chi ha semplicemente riso e applaudito. "Tutti insieme", a gran voce, gli ospiti hanno poi ripetuto la "nostra ricetta" della felicità: un cucchiaio di risate, due di abbracci, tre di amore e un pizzico di follia."Zero effetti collaterali, solo tanta gioia" tra un abbraccio e una risata, è stato premiato anche il clown di Palazzo Mariano, al quale è stato simbolicamente consegnato il cappellino con la puntina e il nasino rosso, in un gesto di affetto, riconoscimento e appartenenza. Tutti i clown dottori presenti sono stati "straordinari, come straordinari" sono stati gli ospiti della struttura: attivi, generosi, meravigliosi compagni di clowntherapy. Ogni incontro si è concluso "con gesti che commuovono profondamente, tra abbracci sinceri, sorrisi veri, persino baci sulle mani, segni di un'umanità antica e preziosa. Una cura che continua"

Le attività poste in essere dall'Associazione "La città che sorride", attraverso la clowntherapy, "non sono semplice intrattenimento, ma una vera e propria cura relazionale, capace di creare benessere, connessione e speranza". Sano umorismo e interazione per promuovere il benessere emotivo e fisico delle comunità anche attraverso tecniche derivate dall'improvvisazione teatrale e dall'arte del clown "come stato di coscienza" per entrare in contatto con persone ospedalizzate o in difficoltà, e trasmettere loro allegria e felicità.
