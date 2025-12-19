Cesto
Territorio

Natale: Il cesto enogastronomico il regalo più utile e apprezzato

È quanto emerge da un’indagine di Coldiretti Puglia

Puglia - venerdì 19 dicembre 2025 15.44
Il cesto enogastronomico si conferma il regalo di Natale più utile e apprezzato dalle famiglie pugliesi, tanto che circa una famiglia su quattro (27%) lo sceglie per le feste perché unisce qualità, tradizione e concretezza. È quanto emerge da un'indagine di Coldiretti Puglia condotta nei mercati contadini di Campagna Amica alla vigilia dell'ultimo weekend prima di Natale, nel pieno della corsa agli acquisti, con una spesa media di circa 40 euro a famiglia. Proprio perché considerato un dono "che serve davvero" e che porta in tavola prodotti buoni, sani e 100% italiani, domani sabato 20 dicembre il Natale entra nel vivo nei Mercati di Campagna Amica in tutta la Puglia, con iniziative dedicate alla scelta consapevole dei regali e alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio. A Bari, dalle ore 10.30, nel mercato coperto di Campagna Amica in via Bernardini, il Natale prende forma attraverso due momenti centrali, con i consigli pratici su come apparecchiare la tavola delle feste, dalla scelta della tovaglia al centrotavola fino alla costruzione di un menù completo a km zero, e la realizzazione del cesto natalizio fai da te, con l'esposizione di cesti pronti e personalizzabili con il fai da te, realizzati con i prodotti del mercato. A completare la giornata, l'esposizione dei dolci della tradizione – panettoni artigianali, cartellate, taralli dolci, paste di mandorla e agrumi canditi – degustazioni guidate di oli, birre e vini e lo show cooking con il cuoco contadino. Le iniziative natalizie proseguono anche negli altri mercati coperti della rete. A Brindisi, nel mercato di via Appia 226, protagonisti i panettoni artigianali, un menù con orecchiette alle cime di rapa e verdure di stagione e l'esposizione di cesti natalizi. A Taranto, nel mercato coperto di via Umbria 147, spazio alle pettole dolci, alla pasta fatta in casa con dimostrazione dal vivo e al cesto natalizio fai da te. A Lecce, nel mercato coperto di via 95° Reggimento Fanteria 110, in programma degustazioni di purceddhruzzi e panettoni artigianali e un percorso gastronomico completo dall'antipasto al dolce. A Foggia, nel mercato coperto di via Monsignor Lenotti 61, riflettori puntati su cartellate e panettoni preparati direttamente dai produttori. Un calendario diffuso che conferma i Mercati di Campagna Amica come luoghi di riferimento per un Natale costruito sulla qualità, sulla stagionalità e sul rapporto diretto con chi produce, dove anche il regalo diventa un gesto di attenzione verso il territorio e l'economia locale.
