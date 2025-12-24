Pesce Pranzo Cena
Pesce Pranzo Cena
Turismo

Natale 2025: menù a base di pesce

Durante le festività si registra il picco massimo dei consumi

Puglia - mercoledì 24 dicembre 2025 21.22
È scattata la maratona ai fornelli per la vigilia e per il pranzo di Natale, quando in Puglia si trascorrono in media tra le 3 e le 4 ore in cucina per preparare i piatti più amati della tradizione. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti Puglia, che nei mercati contadini di Campagna Amica ha rilevato un aumento degli acquisti pari al 20% per l'olio extravergine di oliva, utilizzato sia in cucina che come regalo gastronomico, del 25% per le verdure di stagione, del 35% per le farine, del 65% per il pesce e del 25% per la carne.
Per la vigilia dominano il pesce crudo e quello cotto al forno o fritto, mentre il pranzo di Natale è dedicato ai tagli di carne per brodi, brasati e ragù, senza dimenticare le immancabili fritture, dai panzerotti alle popizze, dalle cime di rape stufate alle verdure pastellate, fino ai dolci tipici fatti in casa, che in molti casi sostituiscono panettoni e pandori industriali.
Durante le festività natalizie si registra il picco massimo dei consumi di pesce, che raggiungono circa 30 chilogrammi pro capite all'anno, superando sia la media europea (25 kg) sia quella mondiale (20 kg). In cima alla classifica delle specie più consumate ci sono le alici, seguite da sardine, naselli, gamberi bianchi, seppie, vongole, pannocchie, triglie, pesce spada, gallinelle e sugarelli. Sulle tavole natalizie pugliesi – sottolinea Coldiretti Puglia – il pesce a miglio zero è ampiamente presente, con varietà come alici, vongole, sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie.
La grande varietà di pesce disponibile consente inoltre di realizzare menù per la vigilia a costi contenuti, senza rinunciare al gusto. I cuochi pescatori di Campagna Amica hanno ideato una proposta da 30–35 euro per quattro persone, che include spaghetti con battuto di alici, zuppa di pesce (con triglie, gamberi bianchi, canocchie e pesce azzurro) e frittura di paranza. Ma il mare tricolore e la tradizione della cucina marinara offrono molte altre ricette adatte a tutte le tasche: dal polpo con patate ai gamberi agli agrumi, dalla calamarata alla spigola ripiena di broccolo romano in crosta, fino al capitone alla brace in salsa e al calamaro ripieno. La scelta di pesce locale a filiera corta – evidenzia Coldiretti Pesca – garantisce freschezza e qualità e sostiene un comparto, quello della pesca e dell'acquacoltura, che coinvolge circa 12.000 imbarcazioni.
Per evitare possibili trappole commerciali, considerando che gran parte del pesce in vendita proviene dall'estero, Coldiretti Pesca raccomanda di verificare sempre l'etichetta esposta al banco. Devono essere indicati chiaramente il metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci, allevato), il tipo di attrezzo utilizzato per la cattura e la zona di pesca o di allevamento (come Mar Adriatico, Mar Ionio o Sardegna, anche con mappe o simboli grafici). Per il pesce congelato è obbligatoria l'indicazione della data di congelamento, mentre per i prodotti decongelati deve essere riportata la dicitura "decongelato".
  • Coldiretti Puglia
  • Natale
La dottoressa Carmen Lombardi intervistata da  'MIO-Il periodico per tutta la famiglia'
24 dicembre 2025 La dottoressa Carmen Lombardi intervistata da  'MIO-Il periodico per tutta la famiglia'
Canosa: carenza di medici 118, verso la sospensione del turno notturno
24 dicembre 2025 Canosa: carenza di medici 118, verso la sospensione del turno notturno
Altri contenuti a tema
La dottoressa Carmen Lombardi intervistata da  'MIO-Il periodico per tutta la famiglia' Canosa: Tra Storia e Cultur@ La dottoressa Carmen Lombardi intervistata da  'MIO-Il periodico per tutta la famiglia' La “reginetta over 56 è un esempio di classe e cultura, ma anche di solidarietà”
Natale in sicurezza: i Carabinieri intensificano i controlli Cronaca Natale in sicurezza: i Carabinieri intensificano i controlli Programmato un articolato piano di servizi
Il Natale si festeggerà a "casa propria" Il Natale si festeggerà a "casa propria" Il trend generale registra un netto radicamento alla tradizione familiare
Stabilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura Amministrazioni ed Enti Stabilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura Integra il mercato agricolo tradizionale, semplificando adempimenti e costi per le imprese a tutela dei diritti dei lavoratori
Il bianco della speranza, il rosso dell'amore, l'oro della pace: tre colori per un Natale che guida al Nuovo Anno Religioni Il bianco della speranza, il rosso dell'amore, l'oro della pace: tre colori per un Natale che guida al Nuovo Anno Il messaggio augurale di Mons. Luigi Mansi
Il solstizio d’inverno segna ufficialmente l’avvio della stagione "più fredda" Territorio Il solstizio d’inverno segna ufficialmente l’avvio della stagione "più fredda" Segnata da fasi molto dinamiche, con sbalzi termici evidenti e una distribuzione delle precipitazioni tutt'altro che omogenea
Natale: Il cesto enogastronomico il regalo più utile e apprezzato Territorio Natale: Il cesto enogastronomico il regalo più utile e apprezzato È quanto emerge da un’indagine di Coldiretti Puglia
Fake news sui prezzi dell'olio EVO per deprimere il mercato Territorio Fake news sui prezzi dell'olio EVO per deprimere il mercato L’olivicoltura italiana resta un comparto strategico non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e territoriale
Natale in sicurezza: i Carabinieri intensificano i controlli
24 dicembre 2025 Natale in sicurezza: i Carabinieri intensificano i controlli
Il Natale si festeggerà a "casa propria "
24 dicembre 2025 Il Natale si festeggerà a "casa propria"
Sanità, la Cgil protesta: “Gravi ritardi della Asl Bat su spesa per le reti di prossimità”
23 dicembre 2025 Sanità, la Cgil protesta: “Gravi ritardi della Asl Bat su spesa per le reti di prossimità”
Stabilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura
23 dicembre 2025 Stabilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura
Apertura dell'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a Trani
23 dicembre 2025 Apertura dell'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a Trani
Il bianco della speranza, il rosso dell'amore, l'oro della pace: tre colori per un Natale che guida al Nuovo Anno
22 dicembre 2025 Il bianco della speranza, il rosso dell'amore, l'oro della pace: tre colori per un Natale che guida al Nuovo Anno
Canusium Basket perde contro la capolista
22 dicembre 2025 Canusium Basket perde contro la capolista
Sant’Alfonso nel Presepe Giubilare 2025 in Piazza San Pietro
21 dicembre 2025 Sant’Alfonso nel Presepe Giubilare 2025 in Piazza San Pietro
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.