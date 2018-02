Nasce il Museo dei Bambini

Alle ore 10,00 di, presso villa Carcano (strada vicinale Moschetto, 3) a(BT) sarà presentato ad autorità cittadine e organi di informazione il, il museo dei bambini. Primo in Puglia, ideato e realizzato con fondi interamente privati da due mamme tranesi attraverso l'omonima associazione culturale senza fini di lucro, il museo dei bambini nasce per sviluppare e diffondere l'educazione non formale, al fine di promuovere una cultura innovativa per l'infanzia con al centro l'esperienza diretta dei bambini secondo il metodo pedagogico deiche si riconoscono nella definizione di museo così come definito daI musei dei bambini sono una rarità nel mondo e, se Roma e Milano hanno già da anni realtà paragonabili, non esiste al sud alcuna iniziativa simile alIl progetto è sostenuto (seppur non economicamente) dal Comune di Trani.è quello di permettere a bambini e ragazzi di sperimentare, conoscere e imparare attraverso il gioco e l'esperienza diretta, come spiegapresidente dell'associazione culturale senza fini di lucro Mamamu.intende contribuire allo sviluppo sociale e culturale del territorio: per questo motivo sarà sempre privo di scopo di lucro, con biglietti d'accesso a prezziil cui ricavato sarà interamente re-investito nelle attività del museo. Previste esenzioni per le famiglie meno abbienti. L'impostazione filantropica, l'originalità e l'approfondimento culturale che ispirano ilhanno già garantito il patrocinio del Comune di Trani ed il sostegno di importanti realtà nazionali come Confindustria Assogiocattoli ed ilalla prima mostra del museo:un divertente viaggio alla scoperta della vista e dell'artepassando per. La mostra aprirà a marzo e sarà accessibile (su prenotazione) alle scolaresche nei giorni feriali ed alle famiglie nel week end. Durante l'anno saranno realizzati laboratori, corsi ed eventi coerenti con la missione didattica del museo.