Nadia Landolfi coordinatrice della campagna elettorale per il Partito Democratico a Canosa

Il Circolo del Partito Democratico della Città di Canosa di Puglia vuole essere protagonista delle prossime elezioni regionali svolgendo appieno il proprio ruolo. Le regionali del prossimo 23 e 24 novembre 2025 segneranno un importante appuntamento politico anche per la città di Canosa. In questi giorni "abbiamo avviato interlocuzioni con le forze civiche e associative della città per costruire un fronte comune per convogliare su Antonio Decaro e sulla lista PD le forze sane della città." Per queste ragioni è stato deciso di comune accordo di nominare la Dottoressanonchè Consigliere Comunale di opposizione ed esponente della lista civica di centrosinistra "Noi Canosa" quale coordinatrice della campagna elettorale per il Partito Democratico in città, che coadiuverà la segreteria cittadina e il direttivo.Nicoletta Lomuscio - Dario Parrini - Domenico De Santis