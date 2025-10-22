PD Decaro
PD Decaro
Politica

Nadia Landolfi coordinatrice della campagna elettorale per il Partito Democratico a Canosa

Per costruire un fronte comune per convogliare su Antonio Decaro e sulla lista PD le forze sane della città

Canosa - mercoledì 22 ottobre 2025 17.57
Il Circolo del Partito Democratico della Città di Canosa di Puglia vuole essere protagonista delle prossime elezioni regionali svolgendo appieno il proprio ruolo. Le regionali del prossimo 23 e 24 novembre 2025 segneranno un importante appuntamento politico anche per la città di Canosa. In questi giorni "abbiamo avviato interlocuzioni con le forze civiche e associative della città per costruire un fronte comune per convogliare su Antonio Decaro e sulla lista PD le forze sane della città." Per queste ragioni è stato deciso di comune accordo di nominare la Dottoressa Nadia Landolfi, tesserata del Partito Democratico, nonchè Consigliere Comunale di opposizione ed esponente della lista civica di centrosinistra "Noi Canosa" quale coordinatrice della campagna elettorale per il Partito Democratico in città, che coadiuverà la segreteria cittadina e il direttivo.
Nicoletta Lomuscio - Dario Parrini - Domenico De Santis
  • PD
  • Antonio Decaro
  • Regionali 2025
Canosa: Una nuova e vivace stagione teatrale 2025/26
22 ottobre 2025 Canosa: Una nuova e vivace stagione teatrale 2025/26
Promozione degli screening oncologici e screening dell'epatite C
22 ottobre 2025 Promozione degli screening oncologici e screening dell'epatite C
Altri contenuti a tema
Regionali 2025: Grazia Di Bari, candidata con AVS Regionali 2025: Grazia Di Bari, candidata con AVS "Per continuare a essere in prima linea sul territorio con Decaro Presidente" La prima dichiaraziazione rilasciata
Il senatore Dario Parrini al Circolo PD di Canosa Il senatore Dario Parrini al Circolo PD di Canosa Accolto dalla segretaria Nicoletta Lomuscio che ha presentato la Relazione sullo stato dell'arte del nuovo circolo PD
Siamo cresciuti, non mutati. Di Decaro saremo alleati leali e intransigenti Siamo cresciuti, non mutati. Di Decaro saremo alleati leali e intransigenti La nota della senatrice Gisella Naturale (M5S)
Gaza brucia e la comunità internazionale continua a voltarsi dall’altra parte Gaza brucia e la comunità internazionale continua a voltarsi dall’altra parte Il PD Puglia accanto alla CGIL sarà nelle piazze
Antonio Decaro, candidato alla Presidenza della Regione Puglia Antonio Decaro, candidato alla Presidenza della Regione Puglia E' la persona che più incarna la continuità di un modello di buon governo
Elly Schlein alla Festa regionale de l’Unità a Bisceglie Elly Schlein alla Festa regionale de l’Unità a Bisceglie Il segretario del PD Puglia Domenico De Santis: “Abbiamo un programma intensissimo"
Sono impegnato fortemente nel mio ruolo di europarlamentare Sono impegnato fortemente nel mio ruolo di europarlamentare La precisazione dell'onorevole Francesco Ventola sulle Regionali 2025
Lavorare all’unità della coalizione: nei prossimi giorni consultazioni con gli alleati su candidato Presidente Lavorare all’unità della coalizione: nei prossimi giorni consultazioni con gli alleati su candidato Presidente Si è riunita la Segreteria regionale del Partito Democratico
Canosa ritrova la sua storia: esce “Principi, imperatori, vescovi. La ricerca disegna città e territorio a Canosa”
21 ottobre 2025 Canosa ritrova la sua storia: esce “Principi, imperatori, vescovi. La ricerca disegna città e territorio a Canosa”
Daniele Massaro incontra i piccoli dell'Academy Milan- Progetto Uomo Canosa
21 ottobre 2025 Daniele Massaro incontra i piccoli dell'Academy Milan- Progetto Uomo Canosa
Michele Cornacchia è il nuovo Comandante del Corpo della Polizia Locale di Canosa di Puglia
21 ottobre 2025 Michele Cornacchia è il nuovo Comandante del Corpo della Polizia Locale di Canosa di Puglia
Infermieri dall’estero, toppa inevitabile per emergenza strutturale che non può essere normalità
21 ottobre 2025 Infermieri dall’estero, toppa inevitabile per emergenza strutturale che non può essere normalità
Puglia: In attivo il saldo delle imprese agricole
21 ottobre 2025 Puglia: In attivo il saldo delle imprese agricole
Canosa- Saga tra agricoltura, tradizione e cooperzaione internazionale
21 ottobre 2025 Canosa- Saga tra agricoltura, tradizione e cooperzaione internazionale
Una scintilla di Pace
20 ottobre 2025 Una scintilla di Pace
Letizia Morra(M5S) si candida alle Regionali 2025
20 ottobre 2025 Letizia Morra(M5S) si candida alle Regionali 2025
© 2005-2025 CanosaWeb � un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.