Murgia: Terra da (ri)scoprire

Una conferenza per presentare ufficialmente lache avrà luogoe per parlare di una zona della Terra di Puglia da scoprire e riscoprire, con le sue peculiarità paesaggistiche, floristiche e faunistiche e turistico-culturali:. Daranno il saluto della città e degli organizzatori il presidente delle Pro Loco Unpli di Pugliail sindaco di Ruvoe interverranno, ispettore micologo Aas n. 3 Germona del Friuli (Ud),, presidente vicario Parco Nazionale dell'Alta Murgia,, Console Touring Club Italiano,, consigliere nazionale Unpli, e, dirigente Servizio Sviluppo del Turismo della Regione Puglia. L'iniziativa gode del patrocinio e della cooperazione del Comune di Ruvo di Puglia, della Pro Loco Unpli di Ruvo di Puglia, del Ministero delle politiche agricole e alimentari e forestali, del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, della Regione Puglia - Assessorato all'Industria alberghiera e Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, dell'Unpli Puglia, della Confcommercio e dell'Associazione Panificatori di Bari e Provincia. Al termine della conferenza spazio a una degustazione del piatto tipicoa cura del Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale - Puglia di Ruvo di Puglia. "La sagra rappresenta un'occasione per mettere in luce le potenzialità del nostro territorio", spiegapresidente Unpli Puglia, "potenzialità enogastronomiche, culturali, artistiche e, soprattutto, turistico-economiche. Le nostre Pro Loco, con la loro rete di attivismo, collaborazioni con enti e realtà istituzionali e associative, si prodigano ogni singolo giorno per la promozione delle bellezze e delle ricchezze delle diverse comunità di Puglia e questi appuntamenti rappresentano solo l'apice di tutto un capillare e certosino impegno di volontari ed esperti del territorio".