Mons. Luigi Renna presiederà Celebrazione Eucaristica

Nell'ambito dellain calendarioè in programma alledilapresieduta da. A San Giovanni Rotondo, Mons. Luigi Renna ha preso parte alle celebrazioni per commemorare ile ilIl 14 settembre scorsoha benedetto le tavole originali del maestro Stefano Pachì, dipinte in esclusiva per ildisul tema:Domenica scorsa, lapresso laè stata presieduta dacui ha fatto seguitodei bambini a San Pio e la processione per le strade di San Giovanni Rotondo(BT). Per l'occasione i frati cappuccini hanno organizzato alcune iniziative collaterali, tra le quali la presentazione del, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico ilscorso, del folder filatetelico realizzato da Poste Italiane e dell'annullo speciale, che è stato effettuato durante la stessa giornata in uno stand appositamente allestito sulla spianata della chiesa all'aperto. Il francobollo, nel valore diraffigura. L'opera, realizzata su un bozzetto di, è stata stampata in un milione di esemplari dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in calcografia, su carta bianca autoadesiva. Con la presentazione del francobollo è stata rievocata l'opera e la figura disottolineandone il carisma e le virtù taumaturgiche che lo hanno reso esempio di devozione per milioni di fedeli in tutto il mondo.