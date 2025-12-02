Miss Mamma Italiana tra emozioni, eleganza e solidarietà

Nella splendida cornice della sala ricevimenti, la scorsasi è svolta la selezione per laformat nazionale dellaorganizzato dall', presieduta da. La serata ha visto tra i protagonisti un pubblico caloroso e partecipe, che ha accolto con entusiasmo le mamme concorrenti, capaci di emozionare per eleganza, personalità e storie di vita. Le vincitrici della selezione : per(categoria 25–45 anni),(41 anni), di Avetrana, imprenditrice, mamma di Vincenzo e Martina; per '(dai 46 ai 55 anni)(49 anni), di Gioia del Colle, direttrice in Poste Italiane, mamma di Carlotta e Alessandro. Ha commosso il pubblico e la giuria raccontando la sua attuale lotta contro il cancro, testimoniando grande forza e sensibilità. Nella sezione(con più di 56 anni),(56 anni), di Cassano Murge, mamma di Andreina, Lorena, Alex e Fabrizio Per lail periodico nazionale per tutta la famiglia,(39 anni), di Trani, mamma di due figlie.Una giuria qualificata per le valutazioni delle concorrenti: dall'assessore agli eventi del Comune di Canosa,all'artista Antonella Palmitessa; David Vallarelli Braccio d'Oria; Mariarosaria Cavaliere del brand My Darling;l'imprenditore Claudio Mavellia; Andrea Sapone, "Il Babbo più Bello d'Italia 2022"; Daniela Cesario, titolare del B&B Suite 88. Le mamme hanno sfilato con le borse di My Darling, realizzate a mano dall' artista Mariarosaria Cavaliere, e poi in abiti da sposa, messi a disposizione dall'associazione Mille Mani per le famiglie di Barletta. Presente il vicepresidentee i volontari, che si stanno adoperando per il sociale, aiutando le famiglie in difficoltà. Gli abiti saranno donati a future spose, che non hanno la possibilità economica di acquistare l'abito nel giorno più importante.Per la solidarietà, l'evento ha sostenuto larealtà impegnata da anni con il suo staff a garantire al malato oncologico la qualità e la dignità della vita nel difficile momento della malattia, attraverso l'assistenza socio-sanitaria completa a domicilio e tutte le cure mediche idonee mediante un supporto globale e gratuito sia per il paziente che per la sua famiglia. "Un sentito ringraziamento va alla dottoressa Carmen Lombardi delegata di Canosa di Puglia, Minervino e Terlizzi per la preziosa collaborazione." Riferiscono gli organizzatori della serata che ha visto la partecipazione della dottoressadesignata anchedell'evento con il titoloaffiancata da. Lunghi applausi per la conclusione della serata delle grandi emozioni e sensibilità, confermando il successo di un evento che valorizza la bellezza autentica, la maternità e l'impegno sociale. L' evento è stato condotto da, referente in Puglia delche non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare la stessa come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella societàRiproduzione@riservata