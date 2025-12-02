Miss Mamma Italiana -San Ferdinando di Puglia
Miss Mamma Italiana -San Ferdinando di Puglia
Eventi e cultura

Miss Mamma Italiana tra emozioni, eleganza e solidarietà

Lucia Dipaola ha presentato la selezione nella Villa Cafiero a San Ferdinando di Puglia.

BAT - martedì 2 dicembre 2025 9.42
Nella splendida cornice della sala ricevimenti Villa Cafiero a San Ferdinando di Puglia, la scorsa domenica 30 novembre, si è svolta la selezione per la 33ª Edizione del concorso "Miss Mamma Italiana", format nazionale della Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, organizzato dall'Associazione Glamour e Spettacolo, presieduta da Lucia Dipaola. La serata ha visto tra i protagonisti un pubblico caloroso e partecipe, che ha accolto con entusiasmo le mamme concorrenti, capaci di emozionare per eleganza, personalità e storie di vita. Le vincitrici della selezione : per 'Miss Mamma Italiana' (categoria 25–45 anni), Rita Saracino(41 anni), di Avetrana, imprenditrice, mamma di Vincenzo e Martina; per 'Miss Mamma Italiana Gold' (dai 46 ai 55 anni) Maria Axo(49 anni), di Gioia del Colle, direttrice in Poste Italiane, mamma di Carlotta e Alessandro. Ha commosso il pubblico e la giuria raccontando la sua attuale lotta contro il cancro, testimoniando grande forza e sensibilità. Nella sezione "Miss Mamma Italiana Evergreen" (con più di 56 anni), Flor Maria Brojanigo(56 anni), di Cassano Murge, mamma di Andreina, Lorena, Alex e Fabrizio Per la Fascia "MIO", il periodico nazionale per tutta la famiglia, Anna Bello(39 anni), di Trani, mamma di due figlie.

Una giuria qualificata per le valutazioni delle concorrenti: dall'assessore agli eventi del Comune di Canosa, Saverio Di Nunno all'artista Antonella Palmitessa; David Vallarelli Braccio d'Oria; Mariarosaria Cavaliere del brand My Darling;l'imprenditore Claudio Mavellia; Andrea Sapone, "Il Babbo più Bello d'Italia 2022"; Daniela Cesario, titolare del B&B Suite 88. Le mamme hanno sfilato con le borse di My Darling, realizzate a mano dall' artista Mariarosaria Cavaliere, e poi in abiti da sposa, messi a disposizione dall'associazione Mille Mani per le famiglie di Barletta. Presente il vicepresidente Antonio Giannini e i volontari, che si stanno adoperando per il sociale, aiutando le famiglie in difficoltà. Gli abiti saranno donati a future spose, che non hanno la possibilità economica di acquistare l'abito nel giorno più importante.

Per la solidarietà, l'evento ha sostenuto la Fondazione ANT, realtà impegnata da anni con il suo staff a garantire al malato oncologico la qualità e la dignità della vita nel difficile momento della malattia, attraverso l'assistenza socio-sanitaria completa a domicilio e tutte le cure mediche idonee mediante un supporto globale e gratuito sia per il paziente che per la sua famiglia. "Un sentito ringraziamento va alla dottoressa Carmen Lombardi delegata di Canosa di Puglia, Minervino e Terlizzi per la preziosa collaborazione." Riferiscono gli organizzatori della serata che ha visto la partecipazione della dottoressa Carmen Lombardi, designata anche Madrina d'Onore dell'evento con il titolo "Miss Mamma Italiana Evergreen 2025", affiancata da Nicla Nasigrosso, Miss Mamma Italiana Gold 2025. Lunghi applausi per la conclusione della serata delle grandi emozioni e sensibilità, confermando il successo di un evento che valorizza la bellezza autentica, la maternità e l'impegno sociale. L' evento è stato condotto da Lucia Dipaola, referente in Puglia del Concorso "Miss Mamma Italiana" che non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare la stessa come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.
Riproduzione@riservata
Miss Mamma Italiana: Lucia Dipaola e Carmen LombardiMiss Mamma Italiana tra emozioni, eleganza e solidarietàMiss Mamma Italiana tra emozioni, eleganza e solidarietàLucia Dipaola
  • San Ferdinando di Puglia
  • Lucia Dipaola
  • Miss Mamma Italiana
  • Carmen Lombardi
