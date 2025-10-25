Mirella Malcangi, neo presidente delle FIDAPA di Canosa

Una cerimonia sobria e partecipata per il passaggio di consegne alla presidenza dellaa che si è tenuta lo scorso 14 ottobre, presso i suggestivi sotterranei del Museo dei Vescovi. La neoelettasuccede alla presidente uscentealla presenza del Presidente del Distretto Sud-Est della FIDAPA BPW Italy, dottoressa. La dottoressasarà affiancata da un Comitato di Presidenza composto : dalla past president; dalla Vice Presidente,; dalla Segretaria,e dalla TesorieraCompleta il Consiglio di Sezione un team di esperte di socie: Rosa Anna Asselta, Annalisa Casamassima, Carmen D'Alessandro, Antonia Sinesi, Pina Terrone e Stefania Zipparri. Il Collegio dei Revisori è composto da Rosa Cicco, Sabi Germinatio e Tonia Rotondo che affianca il Comitato di Presidenza in ottemperanza allo Statuto della FIDAPA.Nel ringraziare la past president e le componenti del precedente consiglio per il loro impegno durante il biennio appena concluso, la neoelettaha espresso tutta la sua emozione per il nuovo incarico, sottolineando il prestigio di rappresentare una Sezione da ben 47 anni attiva sul territorio. "Mi sento lusingata per il consenso ricevuto dalle socie e sono pienamente consapevole della responsabilità che questo incarico comporta. La nostra Sezione è sempre stata una forza dinamica e attiva nella nostra comunità, e continueremo a impegnarci per promuovere il cambiamento, rafforzare le relazioni con le istituzioni e le altre associazioni, e rispondere ai temi nazionali e internazionali", ha tra l'altro dichiarato la neoanticipando che saranno avviate "numerose iniziative volte a promuovere il benessere psico-fisico delle socie e dei cittadini, nonché per la cura e il supporto delle persone in difficoltà." A breve, inoltre, inizieranno gli incontri assembleari per definire e pianificare le attività future della Sezione.Prima della consegna della fascia di presidenza, l'uscentei ha tracciato una sintesi delle varie attività svolte nel biennio 2023-2025 , evidenziando che: "si è trattato di un percorso finalizzato ad accrescere la consapevolezza delle Donne destinata a tradursi in azioni positive in ogni ambito della vita delle donne ed a vantaggio dell'intera società. Un esempio, il focus sul Codice Rosso, volto a rendere le donne consapevoli degli strumenti legislativi previsti per tutelare le vittime e contrastare la violenza di genere. Di rilievo è stata l' adesione della Sezione di Canosa ai Protocolli della Fidapa BPW Italy Fidappia e Donne della Magna Grecia, non solo per l' alto valore storico ma per il ritorno positivo che le iniziative che si andranno a intraprendere in rete avranno in termini di visibilità per il nostro territorio. Altri risultati, l'adozione e il recupero di un' area verde all'ingresso della città di Canosa di Puglia denominata "Il Giardino delle Donne" divenuto presidio di gentilezza per diffondere il valore della gentilezza e per fare della stessa uno stile di vit. Risonanza notevole per il Premio Matrona Busa giunto alla IV Edizione con le ultime cerimonie nell'aula consiliare gremita di gente".Nel corso della cerimonia, aperta da tre inni, sono intervenute le autorità cittadine, tra le quali l'assessore alla Cultura,(socia FIDAPA) e il parroco della Basilica Concattedrale di San Sabino,che hanno preso la parola per i saluti istituzionali. Un parterre con le Presidenti delle Sezioni FIDAPA di Lavello, Monica Zecola; di Terlizzi, Paola Rutigliano e di Trani, Angela Leuzzi, con quest'ultima, la Sezione di Canosa intrattiene un consolidato rapporto di collaborazione e gemellaggio, oltre a molti rappresentanti dell'associazionismo locale e di numerosi amici e sostenitori. La FIDAPA è un movimento di opinioni sempre al passo con i tempi, nota come Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, e da qualche anno viene indicata con l'acronimo(Business and Professional Women).