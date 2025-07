Mimmo Foggetti a “Reazione a Catena” su Rai1

A partire da, la comunità die non solo, avrà un motivo in più per sintonizzarsi su RAI1, durante la fascia preserale dicon inizio alle ore 18:40 il popolare quiz show condotto da. Tre ragazzi iuniti da affetto e complicità, saranno tra i protagonisti del programma televisivo, pronti a mettersi in gioco con intelligenza, simpatia e spirito di squadra. Il gruppo è formato da:impiegato di Canosa di Puglia;insegnante di Cerignola eodontoiatra, anche lui di Cerignola. Icondivideranno con milioni di telespettatori questa emozionante esperienza televisiva, cimentandosi con la catena musicale,l'intesa vincente e tutte le varie fasi di gioco per arrivare alla parola finale. L'obiettivo naturalmente è quello di conquistare il titolo di campioni e chissà magari anche portare a casa una vincita importante. L'invito a tutta la cittadinanza a seguire e sostenere " i nostri conterranei", in questa avventura. "Sarà bello poterli accompagnare da casa, fare il tifo e perché no anche provare ad indovinare le parole insieme a loro". Appuntamento quindi ogni sera su RAI1, a partire da venerdi 25 luglio, conIn bocca al lupo Sonia Mimmo e Carlo! "Canosa è orgogliosa di voi ed è con voi!"Riproduzione@riservata