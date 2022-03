Michele Schirone candidato sindaco per Canosa

"A seguito di ampio ed aperto confronto dei coordinatori cittadini, l'Avv. Cristian Del Vento del Partito Politico Forza Italia, Rosanna Todisco del "Movimento Politico Forza Canosa" e Giuseppe Sergio del movimento politico "Canosa prima di tutto" sulle numerose problematiche e criticità che affliggono la Città di Canosa di Puglia, alla vigilia delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale. "Le rispettive forze politiche, animate dalla comune volontà di contribuire significativamente alla stesura di un documento politico programmatico che sappia rispondere alle reali necessità del popolo canosino, in comune accordo, individuano - commentano i rispettivi referenti - nella persona del Dott. Michele Schirone, libero professionista, imprenditore, Presidente Federottica BARI - BAT, Consigliere nazionale Federottica, nonché già Presidente Pro Loco Canosa di Puglia e Presidente Rotary Club Canosa, la figura che riassume in sé tutte le capacità che devono essere proprie di un Candidato sindaco.Pertanto, le rispettive forze politiche, unitamente al candidato Sindaco, si impegnano ad aprire un leale confronto con le forze politiche e liste civiche del territorio, per condividere un programma tendente a convolgere tutte le forze democratiche, nel comune intento di comporre un quadro politico stabile e duraturo teso a risolvere le criticità che affliggono la città di Canosa."