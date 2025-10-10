Michele Cornacchia
Michele Cornacchia
Amministrazioni ed Enti

Michele Cornacchia è il nuovo Dirigente del Corpo della Polizia Locale di Canosa

Sarà presentato ufficialmente il prossimo 21 ottobre

Canosa - venerdì 10 ottobre 2025 15.34
E' il dottor Michele Cornacchia il nuovo Dirigente del Corpo della Polizia Locale di Canosa di Puglia. Il prossimo 21 ottobre alle ore 10.00 presso il Comune di Canosa, il nuovo Comandante sarà presentato ufficialmente dal Sindaco di Canosa, Vito Malcangio e dal Vicesindaco con delega alla Polizia Locale Fedele Lovino. Il nuovo Comandante è stato individuato dal primo cittadino attraverso una procedura selettiva ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali. Michele Cornacchia (40 anni) originario di Gravina, è stato già Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Locorotondo nel barese. Ha prestato servizio nell'Esercito Italiano nelle fila del 7° Rgt. Bersaglieri, conducendo contemporaneamente gli studi universitari che lo hanno portato al conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari e all'abilitazione alla professione di Avvocato. Nella sua esperienza lavorativa per la Pubblica Amministrazione ha rivestito incarichi presso l'Università degli Studi di Bari, il Comune di Altamura ed è stato al comando delle Polizie Locali di Spinazzola ed Irsina.
  • Comune di Canosa
  • Polizia Locale
Verso la XV Tranincorsa Half Marathon
10 ottobre 2025 Verso la XV Tranincorsa Half Marathon
La Puglia una delle regioni più colpite dall’illegalità ambientale
10 ottobre 2025 La Puglia una delle regioni più colpite dall’illegalità ambientale
Altri contenuti a tema
Canosa: Omologati i fari dello Stadio Comunale “San Sabino” sport Canosa: Omologati i fari dello Stadio Comunale “San Sabino” Migliorata la fruibilità dell’impianto per le gare in notturna .
Valore al Volontariato in collaborazione e spirito unitario sport Valore al Volontariato in collaborazione e spirito unitario La dichiarazione dell'assessore allo sport, Antonietta Cristiani
L'architettura: espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità Canosa: Tra Storia e Cultur@ L'architettura: espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità Presentati i lavori di restauro in corso al monumento onorario Arco di Traiano di Canosa di Puglia
Pratica Sportiva dei minori: Al via le domande di adesione Pratica Sportiva dei minori: Al via le domande di adesione "E' un importante aiuto ai tanti nuclei familiari che versano in condizioni di maggior disagio" Dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare, Maria Angela Petroni
Canosa: Iniziata la 13^ campagna di scavi presso il Complesso Catacombale di Lamapopoli Archeologia Canosa: Iniziata la 13^ campagna di scavi presso il Complesso Catacombale di Lamapopoli L'Amministrazione Comunale è partner fondamentale di questa mission.
Le Polizie Locali sono un anello imprescindibile della catena di comando della sicurezza pubblica Le Polizie Locali sono un anello imprescindibile della catena di comando della sicurezza pubblica A Barletta, la cerimonia di consegna delle pergamene di conseguimento delle Patenti di Servizio
Concluse le sessioni di esame per le Patenti di Servizio degli agenti delle Polizie Locali e della Polizia Provinciale Concluse le sessioni di esame per le Patenti di Servizio degli agenti delle Polizie Locali e della Polizia Provinciale A Barletta la cerimonia di consegna delle pergamene attestanti il superamento delle prove
Bonus attivi da Settembre 2025: tutti gli aiuti e le agevolazioni Bonus attivi da Settembre 2025: tutti gli aiuti e le agevolazioni La nota dell'Assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Petroni
Canosa: Omologati i fari dello Stadio Comunale “San Sabino”
10 ottobre 2025 Canosa: Omologati i fari dello Stadio Comunale “San Sabino”
Canosa Calcio : Esonerato l'allenatore Francesco Modesto
10 ottobre 2025 Canosa Calcio : Esonerato l'allenatore Francesco Modesto
La "Grande Storia " narrata nella sua interezza
9 ottobre 2025 La "Grande Storia" narrata nella sua interezza
La posta continua a essere un pilastro della società moderna
9 ottobre 2025 La posta continua a essere un pilastro della società moderna
I mercati devono tornare a essere punti di forza nelle città
9 ottobre 2025 I mercati devono tornare a essere punti di forza nelle città
Luigi Lobuono è il candidato del centrodestra alle regionali in Puglia
9 ottobre 2025 Luigi Lobuono è il candidato del centrodestra alle regionali in Puglia
Sensibilizzare a prendersi cura dei propri occhi
9 ottobre 2025 Sensibilizzare a prendersi cura dei propri occhi
Arrestato 80enne per spaccio di sostanze stupefacenti
9 ottobre 2025 Arrestato 80enne per spaccio di sostanze stupefacenti
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.