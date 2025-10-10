Michele Cornacchia è il nuovo Dirigente del Corpo della Polizia Locale di Canosa

E' il dottoril nuovo Dirigente del Corpo della Polizia Locale di Canosa di Puglia. Il prossimo 21 ottobre alle ore 10.00 presso il Comune di Canosa, il nuovo Comandante sarà presentato ufficialmente dal Sindaco di Canosa, Vito Malcangio e dal Vicesindaco con delega alla Polizia Locale Fedele Lovino. Il nuovo Comandante è stato individuato dal primo cittadino attraverso una procedura selettiva ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali.(40 anni) originario di Gravina, è stato già Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Locorotondo nel barese. Ha prestato servizio nell'Esercito Italiano nelle fila del 7° Rgt. Bersaglieri, conducendo contemporaneamente gli studi universitari che lo hanno portato al conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari e all'abilitazione alla professione di Avvocato. Nella sua esperienza lavorativa per la Pubblica Amministrazione ha rivestito incarichi presso l'Università degli Studi di Bari, il Comune di Altamura ed è stato al comando delle Polizie Locali di Spinazzola ed Irsina.