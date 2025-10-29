Mi batto per la BAT

Domenico De Santis
Domenico De Santis,  candidato capolista del PD sarà a Canosa per inaugurazione del comitato elettorale

Canosa - mercoledì 29 ottobre 2025 8.38
"Alla prepotenza e all'illegalità noi rispondiamo con un SORRISO" – Esordisce così Domenico De Santis, candidato capolista del PD nella BAT al consiglio regionale della Puglia con Antonio Decaro Presidente, davanti a : " Questi manifesti sono la prova evidente che la nostra presenza sta dando fastidio a poteri che sono consolidati sul territorio, quegli stessi poteri che vogliamo scardinare. Questo non è il primo segnale di insofferenza e non sarà probabilmente l'ultimo. Quei manifesti, abusivi e affissi illegalmente, che ho segnalato alla Questura della Bat, sono lo strumento di chi non ne ha altri e che non ha avuto neppure il coraggio di firmarli, di metterci la faccia, come invece stiamo facendo noi nella Bat, ogni giorno. Queste affissioni, però, ci danno anche la possibilità di dire che stiamo facendo la cosa giusta, perché siamo qui per non svendere la BAT agli interessi del "potente di turno" ma siamo qui per difendere il territorio da nuove discariche, dalla cementificazione selvaggia delle città, per difendere i comuni Murgiani dall'isolamento e per costruire il futuro dei giovani della Bat. Siamo qui per riportare al centro della politica l'impegno per le persone, per la comunità e non, come è stato finora, per sé stessa. Siamo qui per dire basta ai ricatti. Noi siamo al servizio delle persone, dei cittadini e delle cittadine, e in questa campagna elettorale denunceremo ogni distorsione e ogni illegalità. Quei manifesti – conclude il segretario regionale dei DEM - sono la conferma e la dimostrazione che avevamo ragione e che stiamo lavorando bene e continueremo a farlo." In queste ore, è stato comunicato che Domenico De Santis, candidato capolista del PD nella BAT al consiglio regionale con Antonio Decaro Presidente, sarà a Canosa di Puglia per l'inaugurazione del comitato elettorale in via Kennedy n.47(di fronte al Bar Di Muro) alle ore 19,00 di giovedì 30 ottobre.
