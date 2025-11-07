Mezzogiorno d’Italia discriminato dal piano trasporti di Von der Leyen

presentato dalla Commissione europea ieri in pompa magna., mentre sono previsti ben 392 miliardi per connettere Berlino a Copenaghen, o Lisbona a Madrid. Sotto Roma invece l'Italia sembra non esistere. Niente Napoli-Bari, niente Salerno-Reggio Calabria, Sicilia e Sardegna poi neanche a parlarne". Lo dichiara l'onorevole, europarlamentare del Movimento 5 Stelle . "La Commissione europea preferisce investire i fondi del programma Ten-T, la rete transeuropea dei trasporti, per velocizzare i trasferimenti in altri territori, penalizzando ancora una volta le regioni del nostro Sud Italia. Presenteremo – aggiunge - una interrogazione alla Commissione europea per capire le ragioni di questa grave discriminazione". "Il copione politico lo conosciamo già: fra qualche giorno gli esponenti di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia inizieranno ad attaccare la 'cattiva' Europa per questa 'dimenticanza' provando a far dimenticare che al timone di questa Europa ci sono proprio i loro uomini. Ma i cittadini – conclude- non hanno il prosciutto davanti agli occhi e sanno bene chi li sta fregando. Carta canta".