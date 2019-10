Mettiamo in circolo nelle scuole il valore della bellezza

A Bari, nella sede dell'assessorato regionale alla Pianificazione Territoriale, ieri mattina, è stato siglato l'laper lo svolgimento di attività divulgative nell'ambito dellaL'accordo, della durata di 24 mesi, è stato sottoscritto dall', dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia,e dal direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana e PaesaggioAttraverso la pubblicazione di un bando dell'USR, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della Puglia,Gli studenti potranno elaborare progetti, temi, buone pratiche e prospettare soluzioni tese ad eliminare e riconvertire i detrattori della bellezza (manufatti decontestualizzati, aree dismesse, luoghi di degrado e privi di senso). I migliori elaborati – valutati da una commissione paritetica composta– saranno poi premiati con la piantumazione di alberi e verde, a cura dell'Arif regionale, in particolare ulivi."Un accordo teso a rafforzare quella massima partecipazione in vista della legge regionale della Bellezza. Dopo la partecipazione dei territori, stiamoStiamo letteralmente seminando la conoscenza, la circolazione di idee, per poi trasformare tutto questo lavoro in natura, con il dono di piante e arbusti che dovranno abbellire i nostri istituti scolastici regionali. Ringrazio la dottoressa Cammalleri per la sua sensibilità su temi, come la sostenibilità ambientale e il rispetto del territorio, che riguardano davvero tutte le istituzioni. Senza alcuna distinzione" dichiara"Con questo accordoL'idea della bellezza è un'idea aperta, la bellezza vive dentro di noi, diventa pensiero, diventa azione. Questa progetto aiuta il percorso di cittadinanza, di formazione dei minori a noi assegnati. E lo fa con un'idea di accompagnamento affinché gli alunni possano guardare i luoghi come appartenenti a loro. La scuola ha un perimetro fisico ma non culturale, non può vivere dentro sé stessa. Noi parliamo spesso di cittadinanza e questa è la cittadinanza del fare, del pensare, del dare ai giovani la possibilità di essere responsabili", spiega la dirigente"Con l'Ufficio Scolastico Regionale da tempo abbiamoE spesso i suggerimenti che arrivano dai nostri ragazzi sono importantissimi perché ci permettono di porre in essere buone pratiche"aggiunge la