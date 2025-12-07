Nicola Guastamacchia
Metti un compleanno a Canosa di Puglia

L’artista barese Nicola Guastamacchia spegne le 35 candeline in Piazza Galluppi e Piazza Umberto I

Canosa - domenica 7 dicembre 2025 11.57
Nel giorno di San Nicola e del suo 35° compleanno, un barese verace ha deciso di festeggiare le due ricorrenze a Canosa di Puglia. Una scelta non casuale ma fortemente voluta che risponde a una visione condivisa "finalizzata alla promozione e valorizzazione dei luoghi della cultura in tutte le sue sfaccettature" . Ha tra l'altro dichiarato, l'artista barese Nicola Guastamacchia, mentre, ha spiegato le motivazioni della sua scelta di "trasferirsi per una sera a Canosa di Puglia, la piccola Roma, per festeggiare il birthday e l'onomastico, insieme a parenti ed amici" a distanza di quasi 2 mesi dalla presentazione ufficiale del programma "Rasoterra" nell'ambito della residenza artistica "In-ruins 2025", ambientata nei siti archeologici di Canosa di Puglia. """Nicoló ha sempre avuto la capacità di instaurare relazioni sincere e reciproche con le persone che incontra, - riferiscono le sorelle Zenia e Alice Guastamacchia presenti alla festa del fratello a Canosa di Puglia, il 6 dicembre scorso - anche quando il tempo a disposizione è breve. Si interessa davvero alle storie e ai contesti degli altri, e questo lo porta spesso a sentirsi parte dei loro mondi, tanto ad esserne coinvolto. È accaduto così anche a Canosa di Puglia durante la residenza artistica 'In Ruins' da lui diretta. Essendo da sempre un trascinatore, ha contagiato con il suo entusiasmo amici e parenti. Ed eccoci tutti qui, a Canosa e in questi posti a dir poco "caratteristici ed unici"!"""

Nicola Guastamacchia (classe 1990) è un artista e ricercatore indipendente, impegnato in più attività: dallo studio alla curatela e scrittura, finalizzate a percorsi interdisciplinari attraverso la sua azione creativa e le sue progettualità. Negli anni, site-specific, collaborazioni, collage e pubblicazioni, tutte "strategie per decostruire idee di appartenenza e comunità e immaginare orizzonti alternativi per l'Europa e il panorama mediterraneo, con attenzione al potenziale critico del testo, della traduzione e della narrazione come strumenti dell'arte contemporanea". Dopo la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bari, Nicola Guastamacchia ha conseguito il Master in Arte Moderna e Contemporanea dell'Università di Glasgow e il Master in Belle Arti presso la Kingston School of Art. Nel Regno Unito ha studiato con il Professor Peter Osborne e il critico John Slyce, ed ha lavorato come Exhibitions Manager presso la galleria Richard Saltoun di Londra dal 2018 al 2021. È membro del gruppo curatoriale del programma di residenza di In-ruins in Calabria e tra i fondatori di VOGA, associazione no-profit dedicata allo sviluppo di un network artistico mediterraneo in Puglia. Nei mesi di settembre e ottobre 2025, a Canosa di Puglia dove Nicola Guastamacchia, presidente dell'Associazione "Archeofuturo", ha diretto egregiamente il progetto "In-ruins 2025 che "ripensa" il territorio a partire dal suo passato. "Siti e parchi archeologici di Canosa di Puglia come luoghi di incontro, capaci di accogliere pratiche urgenti e dialoghi interdisciplinari, nel cuore di contesti periferici." Ha riscosso un grande successo, il progetto di residenza, innovativo ed originale attraverso un approccio sperimentale che ha intrecciato arte contemporanea ed archeologia. Piazza Galluppi e Piazza Umberto I, le due location scelte, alle quali è molto legato, dall'artista Nicola Guastamacchia per festeggiare le due ricorrenze con prodotti tipici di Canosa di Puglia ed un brindisi conviviale a suggello dei suoi traguardi di vita e di cultura.
