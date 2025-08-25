Carabinieri
Cronaca

Mercato illecito di autovetture rubate: 20 arresti nel foggiano

L' operazione dei Carabinieri di San Severo e Termoli:

Puglia - lunedì 25 agosto 2025 14.51
I Carabinieri delle Compagnie di San Severo (FG) e Termoli (CB) hanno eseguito un'Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 20 indagati, tutti originari della Provincia di Foggia, accusati - a vario titolo - di furto aggravato, ricettazione, riciclaggio e detenzione illecita di arma clandestina. L'indagine, coordinata dalla Procura di Foggia e condotta sinergicamente dai militari dell'Arma delle Province di Foggia e Campobasso – dove erano particolarmente attivi, così come in altre località del territorio nazionale, i due gruppi dediti alla commissione di furti d'auto – costituisce la naturale prosecuzione di un'operazione condotta dalla Compagnia di San Severo (FG) nel febbraio 2024, che portò all'adozione di misure cautelari restrittive nei confronti di 19 persone, con l'accusa – a vario titolo - di associazione finalizzata alla commissione di rapine, furti, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli, nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le successive investigazioni hanno consentito di accertare come tre arrestati di quella operazione, prima dal carcere e poi dalle rispettive abitazioni dove erano ristretti ai domiciliari, abbiano gradualmente riorganizzato le attività delittuose, finalizzate alla alimentazione del mercato illecito di autovetture rubate e della relativa ricambistica.

Le attività dei Carabinieri avrebbero documentato l'operatività di due distinti gruppi criminali dediti al furto di veicoli, che venivano successivamente portati a San Severo o in centri limitrofi per essere rivenduti o sezionati per il successivo commercio dei pezzi di ricambio. Il monitoraggio di officine meccaniche e di autodemolizioni contigue agli indagati avrebbe, inoltre, permesso di ricostruire le operazioni di occultamento delle auto rubate e di smontaggio delle parti da destinare alla vendita, avvenute principalmente presso un sito abusivo, nonché accertare l'adozione di espedienti, attraverso la modifica e l'alterazione (punzonatura, smerigliatura) di telai e targhe, tesi ad ostacolarne l'identificazione. Nel provvedimento eseguito sono stati contestati complessivamente 28 episodi di furto - consumato o tentato - di autovetture e veicoli commerciali, asportati tra luglio e settembre 2024 in diverse regioni (Puglia, Abruzzo, Molise, Marche e Campania). Gli indagati dediti alla perpetrazione di furti su commissione, secondo la ricostruzione emersa dalle indagini, sarebbero stati equipaggiati con strumentazione idonea allo scopo (centraline obd e attrezzatura da scasso) e avrebbero percepito un compenso di 100 euro per ogni auto rubata.

In costanza di indagini, a riscontro degli elementi emersi, i Carabinieri hanno: sottoposto a fermo di indiziato di delitto due persone, fermate dopo un inseguimento a bordo di un'auto di grossa cilindrata risultata rubata; deferito in s.l. 7 persone per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e/o grimaldelli; sequestrato 24 veicoli, 8 furgoni, motori e parti meccaniche di decine di autovetture, per un valore complessivo di circa 1 milione di euro; sottoposto a sequestro, a San Severo, un capannone utilizzato per le operazioni di smontaggio dei mezzi. Sempre grazie alle attività investigative, i Carabinieri sarebbero riusciti a ricostruire l'avvenuto furto di un'autovettura da parte di un minorenne foggiano, tragicamente scomparso durante un sinistro stradale accaduto mentre era alla guida del veicolo appena rubato e di cui avrebbe perso il controllo mentre si riprendeva durante una "diretta" su un social network.

Durante le indagini sarebbe stata, inoltre, accertata l'illecita detenzione, da parte di un indagato, di una pistola clandestina completa del relativo munizionamento. Dei 20 indagati, 7 sono stati tradotti in carcere e 4 agli arresti domiciliari, mentre ad altri 9 è stata notificata la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.
