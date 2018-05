Memoria di Maria SS. Dell’ Altomare

Ile ildihanno portato a conoscenza della comunità il programma dellaLe fonti storiche riportano che il suo culto ha origine ad Andria, nelle cui campagne, alla vigilia della Pentecoste del 1598 una bambina di 4 anni cadde in un pozzo, facendo perdere le sue tracce. Tre giorni dopo, il martedì successivo, dopo inutili ricerche, un contadino che stava per attingere acqua da quel pozzo udì dal fondo della cisterna tufacea la voce della bimba e diede l'allarme. Con l'aiuto delle persone accorse sul posto, la bambina, cercata dapprima, venne estratta viva e sana. Pertanto ella disse di essere caduta nel pozzo il giorno stesso della sua scomparsa ed anche di essere stata salvata dallala cui immagine venne ritrovata nello svuotamento della cisterna tufacea. Fu così che l'allora vescovo della diocesi andriesela denominòe successivamente venne costruita sull'antica laura di S. Sofia una chiesa a lei dedicata che assunse le forme del Santuario attuale solo nel XIX secolo.rivolgendosi ai fedeli esponeIl programma delle celebrazioni inè così suddiviso:: ore 9.00 Lodi; ore 18.15 Vespri e Santo Rosario; ore 19.00 S. Messa.Martedì 15 Maggio: ore 9.00 Lodi; ore 18.15 Vespri e Santo Rosario; ore 19.00 S. Messa e Festa dell'adesione al Movimento Vivere In.Mercoledì 16 Maggio: ore 9.00 Lodi; ore 9.30 S. Messa per le mamme (a cura del Movimento Vivere In) ;ore 18.15 Vespri e Santo Rosario; ore 19.00 S. Messa e Benedizione delle Gestanti.Giovedì 17 Maggio: ore 9.00 Lodi; ore 11.00 Sotto il manto di Maria: Liturgia di Benedizione per i Bambini; ore 19.00 S. Messa; ore 20.00 Serata di fraternità con gli Anziani.Venerdì 18 Maggio: ore 9.00 In preghiera per le vocazioni: esposizione prolungata del Sacramento Eucaristico fino alle ore 12,00; ore 18.15 Vespri e Santo Rosario ;ore 19.00 S. MessaSabato 19 Maggio: ore 9.00 Lodi; ore 18.15 Vespri e Santo Rosario; ore 19.00 S. Messa; ore 20.30 Veglia cittadina di Pentecoste (presso la Chiesa del Carmine).Domenica 20 Maggio. Durante le SS. Messe, rinnovazione delle promesse battesimali e Memoria della Confermazione. Ore 10.00 Chiamata nominale dei cresimandi ; ore 18.15 Vespri e Santo Rosario; ore 19.00 S. MessaLunedì 21 Maggio:ore 9.00 Lodi; ore 18.15 Vespri e Santo Rosario; ore 19.00 S. Messa di ringraziamento per i fanciulli di prima comunione e atto di affidamento; ore 21.00 Chiusura della Novena con Veglia e«aux-flambeaux» (itinerario: va Federico II, via Manfredi, via J.f.Kennedy, via Malcangio, via Montescupolo, via Marconi, via Kennedy, via Massimiliano, via S. Lucia e arrivo nel piazzale antistante la Chie: celebrazione SS Messe alle ore 7.30; 8.30; 9.30; 10.30; 11.30 con supplica comunitaria alla Vergine dell'Altomare; ore 18.30 con benedizione dei portatori. Alle ore avrà inizio lache percorrerà il seguente itinerario cittadino: via Petrarca, via JFKennedy, Piazza Terme, via Reginaldo Giuliani, via Rovetta, Via Marsala, via S. Lucia, via Fogazzaro, via Calabria, via S.Pertini (già Liguria), via S. Leucio, via Buccari, via Sardegna, via Cortellazzo, via Corsica, via Volturno, via Saffi, via Trutta,via Montescupolo, via Verga, via Roosevelt, via Teano, via Cialdini, via Bovio, (sosta Ospedale),via Bovio, salita Roosevelt, via Genova, via Esquilino, via Carso, via Gianturco, via Saffi, via J.F. Kennedy, via Massimiliano, via S. Lucia, rientro nella Chiesa Gesù, Maria e Giuseppe a Canosa di Puglia(BT) e canto delle Litanie Lauretane