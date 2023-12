Medici per la vita, rockers per passione

Le chitarre deihanno scaldato la platea del Teatro Comunale "Raffaele Lembo" di Canosa di Puglia che nella serata del 27 dicembre scorso ha ospitato il concerto, presentato dal giornalistaDal rock dei Sound of Garage messaggi di pace per fermare le guerre nel mondo e di ripudio di ogni forma di violenza, intolleranza e discriminazionesono stati i protagonisti della prima parte del concerto, i "nostri angeli custodi" impegnati quotidianamente a salvare vite ed ad aver cura della salute umana, dimostrando il loro talento anche sul palco e non solo negli ospedali. La band dei, costituitasi nel 2012 nell'ambito di un progetto sul benessere organizzativo in una Asl, è composta da :(voce e chitarra), medico del lavoro responsabile UOSVD Sicurezza e Sorveglianza ASL BAT(alla batteria), medico legale responsabile UOSVD Medicina Legale ASL BAT;(al basso), dipendente P.T. ed(alla chitarra), direttore generale ASL Bari. Per l'occasione ha proposto un repertorio in chiave rock, con brani degli U2, David Bowie, The Cult, Led Zeppelin e Pink Floyd in un crescendo di suoni coinvolgenti e ritmi accattivanti che hanno strappato applausi e consensi dal pubblico.Nella seconda parte del concerto si è esibita la bandcomposta da :(vocalist), laureata e docente di canto jazz;(al pianoforte), bibliotecario Generale presso Facoltà Teologica Pugliese;(alla chitarra), medico oncologo- Direttore UOC Oncologia Medica P.O. Dimiccoli Barletta, Asl BT ;(al basso e contrabbasso elettrico), medico di medicina generale ASL BT;(alla batteria e percussioni), medico di medicina generale ASL BT e(voce narrante), medico nucleare- Direttore UOC Medicina Nucleare ASL BT. Emozionante ricordo del compianto, ad otto anni dalla scomparsa, con la bellezza delle sue canzoni, riproposte in un mix di sonorità e melodie tipiche del vasto repertorio dell'artista napoletano.Il concertoha avuto anche un importante risvolto benefico per i reparti di oncologia ed ematologia dell'Ospedale Dimiccoli di Barletta, diretti dal dottore dal dottorintervenuti nel corso della serata insieme alle autorità cittadine, tra le quali: il vice sindaco di Canosa,l' assessore agli eventi, l' assessore alla cultura, il consigliere regionalee l'ospite d'eccezione, giornalista del TG1. Il concertoè stato dedicato alla1949-2022) che è stato ricordato dall'assessore alla culturaper la sua mission medica e socio-politica. Alla vedova dottoressapresente insieme ai figli Vincenzo e Raffaele, è stata consegnata una targa di benemerenza. "L' occasione è stata propizia- ha dichiarato tra l'altro l'assessore alla cultura- per esaltare sia il ruolo dei medici in reparti dove vi è particolare sofferenza, sia il loro ruolo di musicisti . In fondo, l'arte è medicina dello spirito e dell'anima nonché strumento di benessere e di accoglienza". Una serata che ha vissuto momenti intensi attraverso la musica come veicolo di dialogo e condivisione, capace di parlare una lingua universale per diffondere messaggi di pace e solidarietà.Credit fotografico : Ph Giovanni Cocco