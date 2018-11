Martina Balzano in concerto

Tornano i concerti aristorante tipico e pizzeria in vico Ticino n. 15 a Canosa di Puglia(BT). Si terrà ilil live di, cantante canosina reduce da un'esperienza nazionale nel mondo della musica. Per l'occasione presenterà il suo primo singolo. L'inizio del concerto è previsto alleMartina è nata a Canosa nel 1995. Fin da piccola ha un approccio positivo con il mondo della musica. Infatti comincia a cantare alla tenera età di 6 anni. Nel 2013 vince il concorso canoro locale "e la sua cover,di Alicia Keys viene trasmessa in radio per una settimana. Comincia poi un percorso più preciso e inizia a fare della sua passione un lavoro: canta in vari matrimoni, viene invitata a vari eventi e apre concerti importanti. Quest'anno partecipa adarrivando in finale tra 226 selezionati in tutta Italia. Per la cena è preferibile la prenotazione all'utenza telefonica