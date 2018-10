Margherita di Savoia, cittadinanza onoraria per Lino Banfi

Lo scorso venerdì 26 ottobre si è riunito il consiglio comunale di), in sessione straordinaria ed in unica convocazione, per discutere tra gli altri l'ordine del giorno riguardante l'approvazione del. Il punto all'ordine del giorno è stato proposto a seguito della volontà da parte dell'amministrazione comunale di conferire la cittadinanza onoraria al noto attoreper la sua attività di. Elemento necessario e indispensabile a tal fine è stato l'adozione di un regolamento specifico, sino ad oggi non esistente nella città delle saline. ll Sindacocon i 13 consiglieri presenti hanno sopperito a questa lacuna attraverso l'approvazione all'unanimità. E' noto che di recente, il celebre attore andriese-canosino, ha intrapreso un'attività imprenditoriale nel settore agroalimentare lanciando il nuovo marchio di prodottitutti made in Puglia.Contestimonial d'eccezione dei prodotti tipici della Puglia si divulga la cultura del mangiare bene e genuino, incarnando valori come tracciabilità, sicurezza, salute, sostenibilità ambientale e rispetto per la terra e per il lavoro.Laè un'eccellenza pugliese di cui si ha traccia già dagli inizi dell'800 e che ha sviluppato nei secoli una tecnica di coltura unica e peculiare che le ha permesso di giungere fino ai giorni nostri. La piantagione manuale dei bulbi, uno per uno, avviene nei terreni sabbiosi di Margherita di Savoia. La mitezza delle condizioni climatiche accarezzata dai venti che arrivano dal mare o dalle saline assicurano alla cipolla di essere sempre asciutta, scongiurando muffe e batteri. La caratteristica tipica di questa coltivazione è il ciclo produttivo che dura nel complesso due anni, secondo quanto stabilito dal disciplinare Igp, deve avvenire nei semenzai nel periodo compreso tra fine agosto e inizio settembre, mentre le piantine pronte per il trapianto in 40-80 giorni, vengono messe manualmente nel periodo compreso tra novembre e febbraio., effettuata rigorosamente a mano nei mesi di fine aprile, maggio, giugno e luglio (da cui i nomi delle cipolle marzaiola, aprilatica, maggiaiola, giugnese e lugliatica), può iniziare quando almeno il 50% delle piante presenta le foglie incurvate. Durante questa fase devono essere selezionati i bulbi da cui ricavare i semi, prodotti localmente, che saranno impiegati per i nuovi impianti. Successivamente alla raccolta non viene praticato alcun trattamento particolare se non quello di favorirelasciandoli nei campi per alcune ore dopo la raccolta prima del successivo trasporto in magazzino, cui segue lo spazzolamento, la calibratura e il confezionamento. Laha un consistente valore nutritivo e un buon contenuto di sali minerali e vitamine, soprattutto la vitamina C. Contiene anche molti fermenti che aiutano la digestione e stimolano il metabolismo., cotta si abbina a un numero considerevole di piatti, ma è cruda che la cipolla rende al massimo il suo gusto.