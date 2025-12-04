Maltempo: saltano i mercati, ambulanti in ginocchio!

Era giovedì 5 dicembre 2024 quando un'allerta meteo causò il mancato svolgimento dei mercati in Puglia. E' accaduto nuovamente e ironia della sorte è di nuovo accaduto di giovedì, questa volta ilDall'Ufficio di Coordinamento di CasAmbulanti già nella serata precedente si era messa in moto la macchina operativa per fronteggiare l'emergenza meteorologica. Partiva la comunicazione preventiva indirizzata al Sindaco ed agli Uffici comunali del Comune di Ginosa e, nella mattinata di giovedì 4 dicembre le note indirizzate a tutti i comuni per richiedere il recupero dei mercati nelle domeniche successive. Un enorme lavoro tecnico e professionale che ha visto in campo il Presidente"oltre che al Comune di Ginosa, che ha già determinato il recupero del mercato per la giornata festiva di domenica 7 dicembre 2025, sono partite istanze indirizzate ai comuni di Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Alberobello, Vico del Gargano, Brindisi, Grottaglie,, Molfetta, Mattinata, Margherita di Savoia, Bari (via Salvemini), Polignano ed altriUn lavoro certosino, impegnativo e soprattutto accurato e minuzioso che ha coinvolto gli operatori, sempre interpellati. Una specifica e rispettosa opera di consultazione, anche allargata, che è alla base della nostra attività sindacale inclusiva. Una giornata persa, quella di giovedì 4 dicembre, che spero possa essere compensata non solo con i recuperi di questo mercato ma anche grazie ai tantissimi mercati straordinari, anche in edizione aggiuntiva, che si terranno nel mese di dicembre in Puglia. Nuove opportunità lavorative - ha concluso- a sostegno della categoria" –