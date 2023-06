Maltempo: Gravissimi e tantissimi danni di oggi potrebbero avere effetti nefasti sul futuro

"Le continue piogge, bombe d'acqua, nubifragi e persino tornado che si sono abbattuti negli ultimi tempi sulla Puglia hanno causato danni all'agricoltura non solo enormi e disastrosi, ma che potrebbero compromettere per sempre l'intero sistema pugliese: l'umidità, infatti, che oggi ha già visto il proliferare di un fungo come la peronospora, potrebbe nel tempo provocare altri patogeni e attaccare altre colture. Questa la prospettiva futura su un presente disastroso e un passato pesante (fra xylella e siccità). I rappresentanti di categoria uditi oggi, a Bari, in Commissione Agricoltura hanno illustrato un quadro della situazione che richiede un impegno della politica a più livelli, sia regionale, sia nazionale. Ognuno di noi deve sentirsi impegnato e motivato in ogni sede istituzionale per cercare soluzioni nei confronti di agricoltori che non solo hanno perso il raccolto, ma potrebbero aver perso proprio il futuro (penso in primis a quelli di Minervino Murge dove il tornado ha addirittura divelto e scaraventato altrove decine e decine di ulivi, mandorli e filari di vitigni).A tutto questo si aggiungono non solo la burocrazia legata a leggi ormai obsolete, che richiedono adempimenti che impiegano troppo tempo nell'accertamento del danno da calamità naturale e ancor più tempo per i ristori. In un contesto ostativo anche sul punto di vista assicurativo: le organizzazioni di categoria hanno denunciato l'impossibilità di assicurare il raccolto delle ciliegie per un cartello fra le società assicurative.Ma lesono solo la punta di un iceberg, al macero potrebbero finire i frumenti a cominciare dal grano che deve combattere anche contro una concorrenza straniera a prezzi improponibili per i nostri coltivatori.il fieno umido e quindi facilmente attaccabile dalle muffe è dannoso per le vacche negli allevamenti, il fungo che sta distruggendo le viti potrebbe compromettere la produzione del vino, cos? come la distruzione degli ortaggi potrebbe bloccare l'industria di confezionamento… l'elenco è lungo. Per questo è necessario che trasversalmente tutta la politica si impegni a trovare soluzioni immediate." E' la dichiarazione del capogruppo regionale di Fratelli d'Italia,a margine dell'incontro che si è tenuto in Commissione con le associazioni di categoria.