Maltempo : chiusura scuole.

L'ampia circolazione depressionaria, che insiste sul Mediterraneo centrale, continua a richiamare aria fredda dall'Europa nord-orientale interessando prevalentemente il territorio dellaulteriore calo delle temperature e forte ventilazione dai quadranti settentrionali. Per, persistono le precipitazioni nevose sulla Puglia centro-settentrionale con apporti nevosi moderati sul versante garganico e deboli altrove.Il Centro Funzionale Decentrato ha valutatoper neve e per venti, così come meglio dettagliato nel bollettino di criticità pubblicato sul sito www.protezionecivile.puglia.it , e monitorerà gli eventi fornendo aggiornamenti in merito all'evolversi della situazione meteo.Sono in atto precipitazioni nevose su buona parte della Puglia centro-settentrionale, con apporti nevosi da deboli a puntualmente moderati,.Lasta seguendo l'evolversi della situazione che, attualmente, vede l'apertura di alcuni C.O.C. delle province di Foggia, BAT, Bari e Taranto per la gestione dell'evento emergenza neve.La viabilità su autostrade e ferrovie non presenta criticità, lehanno interdetto il transito ai veicoli pesanti, alcuni comuni hanno, in via precauzionale,Sono operativi sul territorio le strutture tecniche provinciali supportate anche dalle Associazioni di Volontariato con l'utilizzo di mezzi spargisale sulla viabilità più colpita.In previsione dell'abbassamento delle temperature, che nella notte si prevede scendano al di sotto degli 0° C con rischio di formazione di ghiaccio sulle strade e nelle aree antistanti gli edifici scolastici, il sindaco di Canosa,, ha emesso un'ordinanza sindacale che ordina la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado per la giornata di. Inoltre per evitare disagi ai cittadini sono stati previsti ulteriori interventi di salatura preventiva delle vie cittadine e per poter dare corso a questi interventi previsti ilsi è approvvigionato di ulteriori 150 q.li di sale.Infine la direzione del teatro Kismet OperA ha comunicatoprossimi.