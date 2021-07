Maltempo : blackout notturno a Canosa

Dalla tarda serata di ieri imperversa ilcome annunciato dalla Protezione Civile Nazionale.si sono susseguiti anche ache nel corso della scorsa notte, è rimasta al buio, in molti quartieri della città. Senza energia elettrica per un periodo di tempo protrattosi per diverse ore che ha provocato disagi e danni ad elettrodomestici delle abitazioni private e delle attività commerciali. I residenti di Canosa Alta, dalle parti di Via Generale Del Vento, hanno particolarmente risentito del lungo blackout. In mattinata, con l'intervento degli addetti ai lavori ci è stato il ripristino della fornitura di corrente elettrica. Intanto, sulla base delle previsioni disponibili per le prossime ore, laha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri. L'avviso prevede per domenica 18 luglio una persistenza di fenomeni temporaleschi in Puglia.