Politica
Mai posto in circolazione falsità, mistificazioni e strumentalizzazioni
Pronta replica del PD Fratelli d'Italia
Canosa - martedì 19 agosto 2025 14.55
Volendo replicare all'articolo "Nessun problema per il servizio di trasporto degli alunni" postato sulle testate dei giornali locali da parte del partito di maggioranza di governo cittadino Fratelli D'Italia si precisa.
1-Il Partito Democratico circolo cittadino è forza di opposizione al governo di di Canosa di Puglia, città a guida centrodestra. Sin dall' insediamento dell'amministrazione a guida Malcangio ha doverosamente svolto il ruolo istituzionale e contrapposto di forza critica di opposizione in ossequio al mandato ricevuto da parte degli elettori canosini i quali pretendono spiegazioni certezza e trasparenza su tutti gli aspetti della vita ammnistrativa compresa i tempi e le modalità di svolgimento dei servizi essenziali;
2-Quale forza di opposizione nel ruolo che la legge gli attribuisce non ha mai posto in circolazione falsità, mistificazioni e strumentalizzazioni e tantomeno infondato allarme semmai ha sempre sollevato problematiche cittadine grandi e piccole alle quali puntualmente interrogato in Consiglio Comunale " il Primo Cittadino" non si è mai degnato di risposta alcuna trincerandosi in un sorriso rassicurante e ammagliante quasi a simboleggiare un adone baciato dal sole!
3-Mai nessuna chiacchiera o polemica sterile è stata fatta in questi quasi tre anni di opposizione, sempre si è servita la città e i suoi abitanti dimostrando attraverso la critica che in questa città esistono altre e diverse forze politiche attive propulsive dinamiche che certo "non riscaldano il banco dell'opposizione"!
4-Quanto al servizio essenziale di trasporto alunni restiamo sempre in attesa di sapere in che modo sarà assicurato, se affiderete il servizio mediante esternalizzazione e soprattutto quando, e ciò in ragione sia della conclamata carenza di organico che dell'imminente ripresa della attività scolastica.
5-Respingiamo al mittente "Fratelli D'Italia" ogni illazione sulla attività di propaganda elettorale poiché essa propaganda si svolgerà a tempo debito. E questo tempo non è ancora arrivato!
Per il momento nel ruolo critico di opposizione, si resta in attesa di risposte e non di una pacca sulla spalla!
Avv. Nicoletta Lomuscio – Partito Democratico
