Mai posto in circolazione falsità, mistificazioni e strumentalizzazioni

Volendo replicare all'articolopostato sulle testate dei giornali locali da parte del partito di maggioranza di governo cittadino Fratelli D'Italia si precisa.1-Il Partito Democratico circolo cittadino è forza di opposizione al governo di di Canosa di Puglia, città a guida centrodestra. Sin dall' insediamento dell'amministrazione a guida Malcangio ha doverosamente svolto il ruolo istituzionale e contrapposto di forza critica di opposizione in ossequio al mandato ricevuto da parte degli elettori canosini i quali pretendono spiegazioni certezza e trasparenza su tutti gli aspetti della vita ammnistrativa compresa i tempi e le modalità di svolgimento dei servizi essenziali;2-Quale forza di opposizione nel ruolo che la legge gli attribuisce non hasemmai ha sempre sollevato problematiche cittadine grandi e piccole alle quali puntualmente interrogato in Consiglio Comunale "alcuna trincerandosi in un sorriso rassicurante e ammagliante quasi a simboleggiare un adone baciato dal sole!3-Mai nessuna chiacchiera o polemica sterile è stata fatta in questi quasi tre anni di opposizione, sempre si è servita la città e i suoi abitanti dimostrando attraverso la critica che in questa città esistono altre e diverse forze politiche attive propulsive dinamiche che certo "non riscaldano il banco dell'opposizione"!4-Quanto al servizio essenziale dise affiderete il servizio mediante esternalizzazione e soprattutto quando, e ciò in ragione sia della conclamata carenza di organico che dell'imminente ripresa della attività scolastica.5-Respingiamo al mittente "Fratelli D'Italia" ogni illazione sulla attività di propaganda elettorale poiché essa propaganda si svolgerà a tempo debito. E questo tempo non è ancora arrivato!Per il momento nel ruolo critico di opposizione, si resta in attesa di risposte e non di una pacca sulla spalla!