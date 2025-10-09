Luigi Lobuono è il candidato del centrodestra alle regionali in Puglia

E' stato reso noto chein calendarioL'imprenditore barese ed ex presidente della Fiera del Levante,, candidato del centrosinistra al Consiglio regionale. L'accordo è giunto a margine di un incontro dei leader nazionali di maggioranza tenutosi ieri a Palazzo Chigi, dove sono state definite anche le candidature del viceministro agli Affari esteri e coordinatore dell'Esecutivo di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli in Campania e del vicesegretario federale e deputato della Lega Alberto Stefani in Veneto. Nelle circoscrizioni elettorali della Puglia, basate sul numero di residenti risultanti dal censimento 2021 (totali), su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto. I restanti seggi saranno assegnati mediante il cosiddetto "premio di maggioranza" fino a formare l'assise di 50 consiglieri.