Luigi Lobuono è il candidato del centrodestra alle regionali in Puglia

Imprenditore barese ed ex presidente della Fiera del Levante

Puglia - giovedì 9 ottobre 2025 8.18
E' stato reso noto che Luigi Lobuono è il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Puglia, in calendario domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. L'imprenditore barese ed ex presidente della Fiera del Levante, Luigi Lobuono sfiderà Antonio Decaro, candidato del centrosinistra al Consiglio regionale. L'accordo è giunto a margine di un incontro dei leader nazionali di maggioranza tenutosi ieri a Palazzo Chigi, dove sono state definite anche le candidature del viceministro agli Affari esteri e coordinatore dell'Esecutivo di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli in Campania e del vicesegretario federale e deputato della Lega Alberto Stefani in Veneto. Nelle circoscrizioni elettorali della Puglia, basate sul numero di residenti risultanti dal censimento 2021 (totali 3.922.941), su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto. I restanti seggi saranno assegnati mediante il cosiddetto "premio di maggioranza" fino a formare l'assise di 50 consiglieri.
