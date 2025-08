Loconia :vasto incendio di sterpaglie all’interno di  un’area cortiliva

Un vasto incendio di sterpaglie all'interno di un'area cortiliva abbandonata è durato più di 2 ore aPreoccupazione tra i residenti di via Siena che hanno allertato il, segnalando la situazione di pericolo perché il fuoco lambiva le abitazioni e il fumo rendeva l'aria irrespirabile. Prima dell'arrivo dihanno provveduto i residenti a domare le fiamme con gli estintori a disposizione dalle ore 20,30 circa alle 22,30 del 1°agosto scorso.Il nuovoriporta che neicon sei regioni in cima alla classifica per ettari percorsi dalle fiamme: Sicilia, CalabriaBasilicata, Campania e SardegnaPer contrastare gli incendiha lanciato anche un pacchetto di 12 proposte chiedendo di: 1) Migliorare il coordinamento istituzionale per il governo integrato degli incendi boschivi e coinvolgere le istituzioni competenti per la gestione forestale. 2) Integrare le strategie di adattamento con la pianificazione forestale e quella antincendio boschivo. 3) Garantire la gestione sostenibile delle zone rurali per ridurre il rischio di incendio. 4) Adottare il pascolo prescritto per la prevenzione degli incendi. 5) Coinvolgere i cittadini e le comunità locali: Fire smart community e Fire smart territory. 6) Garantire dati e statistiche aggiornate e l'attuazione e aggiornamento del catasto delle aree percorse al fuoco. 7) Favorire il ripristino ecologico e funzionale delle aree percorse dal fuoco. 8) Integrare la pianificazione urbanistica con la prevenzione degli incendi boschivi. 9) Potenziare i presidi dello Stato nella lotta agli incendi boschivi. 10) Estendere le pene previste per il reato di incendio boschivo a qualunque tipologia di incendio. 11) Migliorare l'applicazione delle norme contro gli incendi boschivi; 12) Rafforzare i divieti previsti dalle norme nazionali e regionali.