Lobuono un uomo del fare, a servizio della Puglia

La nota del segretario regionale dei Liberali e Riformisti NPSI Puglia, Luigi De Mucci.

Puglia - venerdì 10 ottobre 2025 23.06
"Luigi Lobuono è il candidato presidente del centrodestra: un uomo del fare, un imprenditore generosamente a servizio della Puglia. Un galantuomo, che non appartiene alle nomenclature di partito, ma dal forte radicamento territoriale e senza il fragore mediatico. Lobuono è un uomo che non deve niente a nessuno ed è da sempre stato coerente con i valori del centrodestra. Come socialisti del Npsi lo sosterremo lealmente e con passione, determinazione e con il coraggio di chi ha la consapevolezza che la figura di Lobuono può essere un'alternativa autentica, una voce fuori dal coro per giocare questa partita non affatto semplice. Abbiamo le idee e la motivazione per raccontare alla Puglia una visione alternativa di futuro. Siamo pronti a dare avvio a questa campagna elettorale a fianco di Gigi Lobuono, con donne ed uomini socialisti, che in Puglia vorranno dare il loro supporto e sostegno alla coalizione di centrodestra per offrire ai pugliesi una nuova pagina politica dopo oltre 20 anni di disastri targati Vendola - Emiliano." E' quanto riporta la nota a firma di Luigi De Mucci, segretario regionale dei Liberali e Riformisti NPSI Puglia.
