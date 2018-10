Lo Stato c’è!Lo Stato vince!

Si è concluso in tarda mattinata il Convegno "promosso ed organizzato dall'che ha avuto luogo nell'accogliente l'. Uno spazio di condivisione delle competenze e di riflessione per contribuire "insieme sulle politiche della sicurezza come garanzia di democrazia" nell'ambito di un progetto ANCRI nato dalla esigenza di promuovere ogni possibile iniziativa ritenuta idonea per contribuire a far conoscere e tenere alti i valori e i simboli della Repubblica (come la persona, la libertà, il lavoro, la salute, la sicurezza e via dicendo) che sono i pilastri su cui poggia la costruzione della democrazia e, in generale, della qualità della vita.Un importante e qualificato contributo è stato dato dai relatori intervenuti al convegno: Dottor, Presidente Tribunale Trani; Dottor, Procuratore della Repubblica Trani; il Generale di Divisione, Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza; il Prefetto, Delegato Nazionale ai Rapporti Istituzionali ANCRI; il CavalierePresidente Nazionale A.N.C.R.I.. Per l'occasione hanno preso la parola: la dottoressaSenatrice Componente Commissione Giustizia; l'avvocatoilpresiedenteIl convegno è stato presentato dal giornalista de "La Gazzetta del Mezzogiorno",Al centro delle attenzioni è stata posta lanel rispetto delle reciproche competenze delle istituzioni attraverso strategie congiunte. L'impegno a migliorare la sicurezza nelle città e al contempo contrastare ogni forma di illegalità, favorendo l'impiego delle Forze di Polizia attraverso azioni volte alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, e alla promozione del rispetto del decoro urbano."La Puglia dispone oggi di uomini rappresentanti delle Forze dell'Ordine e Magistrati di altissimo valore professionale.- Ha dichiarato il Generale di Divisione, Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza nel suo intervento :"Lavoriamo per gli operatori economici, per la sicurezza economico finanziaria affinché possano svolgere la propria attività e dare occupazione, lavoriamo per la tutela delle entrate e per il corretto impiego delle risorse, contrastiamo la criminalità economico finanziaria.La Puglia è una terra di grandi opportunità. Occorre tuttavia fare squadra, è una battaglia quella per la legalità che si vince tutti insieme, dobbiamo essere gelosi dei nostri diritti e della nostra libertà e consapevoli dei nostri doveri ed avere fiducia negli uomini delle forze dell'ordine.abbiate fiducia".da perseguire anche attraverso il contributo congiunto degli enti territoriali attraverso interventi dieliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;, in particolare di tipo predatorio; promozione del rispetto della legalità; più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.