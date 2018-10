Nel pomeriggio è stata avvertita una lieve scossa di terremoto anumerose le segnalazioni giunte dai residenti nei piani alti delle palazzine come in tutta la regione, in Calabria e in Sicilia.Al momento non si hanno notizie di danni. Le fonti ufficiali dell'riportano che la scossaè stata fortissima diad una profondità di 10 km conNella notte s'era verificata una scossa di magnitudo 5.4, avvertita nelle Regioni del Sud Italia: sono le repliche più forti al violento terremoto che nella notte di venerdì scorso (magnitudo 6.8) aveva provocato uno tsunami.