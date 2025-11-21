Letizia Morra(M5S), l’unica canosina candidata al consiglio regionale

"Il tema ambiente non si utilizza per prendere like e consensi" E' stato più volte ripetuto da(M5S), l'unica canosina candidata al consiglio regionale della Puglia che l'ha vista impegnata in questi mesi di campagna elettorale per l'appuntamento al voto in calendario"Le conseguenze di un ambiente malato si conoscono.Bisogna dare soluzioni serie, fare proposte legislative mai indicate." Ha spiegato, tra l'altro, l'avvocatonel corso della conferenza sunsieme alvicepresidente della Camera dei Deputati e già ministro dell'Ambiente), alla deputata(vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera), e al capolistaalle regionali 2025 in Puglia, a sostegno di. Un impegno concreto dalla candidata canosina e condiviso "per una Puglia libera dall'inquinamento, con una riconversione giusta, la chiusura delle fonti inquinanti e un reddito energetico per famiglie e imprese." Tra i punti cardini del programma delche porta avanti "battaglie chiare per una Puglia più giusta, più innovativa, più verde, più connessa e più trasparente."Si è ampiamente interessata sulla presenza nelle campagne canosine e della BAT di rifiuti abbandonati e di ecoballe depositate irregolarmente favorendo l'innesco di incendi che sprigionano fumi tossici e sostanze nocive con effetti altamente dannosi sulla qualità dell'aria, sul suolo e sulle falde. "Tale fenomeno, noto da tempo e in progressiva espansione, rappresenta un rischio ambientale, sanitario e di sicurezza pubblica per tutta la Provincia BAT, richiedendo un'attività costante di presidio, monitoraggio del territorio e prevenzione dell'abbandono dei rifiuti, nonché un'azione coordinata contro eventuali dinamiche illecite connesse a questi incendi" E' stato oggetto di un'interrogazione a risposta scritta al Ministro dell'Ambiente,durante la conferenza a tema dello scorso 14 novembre. Le discariche in loco, le ecomafie e l'uso strategico dei fondi per la bonifica e la sostenibilità ambientale, sono e saranno tra i punti cardini del programma della candidata(M5S), consigliera comunale di Canosa di Puglia all'opposizione. Tutti temi da approfondire e portare avanti in Regione in caso di elezione per ripristinare luoghi inquinati e al contempo garantire che le attività presenti non compromettano le risorse per le generazioni future. Per la candidata canosina(M5S) è stata una campagna elettorale intensa, costruita sull'impegno e sulla presenza sul territorio tra la gente, per ascoltare, conversare, condividere le proposte e pensare al futuro della comunità.