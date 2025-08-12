Legalità: Basta rapimenti lampo

, ledel territorio sono ormai molte, troppe. Non si tratta di casi isolati: sembra che siamo di fronte a gruppi organizzati, con la precisa strategia di seminare terrore e indurre il sistema economico a cedere alla criminalità. Il lavoro delle forze dell'ordine porta a risultati, ma questi sono ancora parziali e purtroppo non ancora in grado di sconfiggere la trama intera. Ormai non basta un generico annuncio di più personale : serve immediatamente una concentrazione straordinaria di mezzi e uomini di indagine, e di forze con esperienza nel combattere questo tipo di organizzazioni:Cresce la tentazione di lasciare queste terre, ma non possiamo permettercelo, Gli imprenditori minacciati sono la spina dorsale della economia del territorio: imprese radicate, dipendenti, famiglie e reti sociali che affondano le radici nelle comunità delle nostre città: la minaccia riguarda tutti, Auspichiamo che queste vicende siano terreno di mobilitazione unitaria di tutti gli attori del territorio, non solo di occasione di annunci e procedure. Che ognuno faccia il proprio dovere fino n fondo,.Il PD si fa interprete dei bisogni del territorio, interviene presso le Istituzioni nazionali e incontra le associazioni di impresa per dimostrare che non sono soli e per lavorare insieme alle soluzioni. Così come nelle istituzioni anche locali aumentiamo gli sforzi per assicurare a chi lavora nelle imprese migliori condizioni di sostegno, innovazione, sviluppo. Legalità, sviluppo sono il binomio necessario per le nostre comunità e il terreno sul quale la nostra politica si batterà.