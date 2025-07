Le strade provinciali sono in una condizione disastrosa da anni

Il 29 luglio scorso in seconda convocazione per avere i numeri sufficienti come in tutti i consigli, si è tenuto il Consiglio Provinciale della BAT per l'approvazione tra i vari punti della "Salvaguardia degli equilibri del bilancio". Piuttosto che discutere nel merito dei punti, ho assistito ad un teatrino politico che è la sintesi dell'incapacità del Presidente Lodispoto di amministrare la Provincia e cercare di risolvere le problematiche che attanagliano il territorio della BAT. I consiglieri di maggioranza hanno messo in scena una diatriba gli uni contro gli altri che è sfociata in: sospensione dal PD di un consigliere, dimissioni da Vice Presidente ed uscita dalla maggioranza di un altro consigliere ed interventi accusatori tra consiglieri e Presidente. Nel merito tutto è iniziato dalla volontà del Vice Presidente Marchio-Rossi di presentare degli ordini del giorno in aula tra cui uno riguardante il tema ambientale delle discariche di cui possedeva la delega (poi rimessa), ordine del giorno non fatto discutere per vizio di forma dal Presidente Lodispoto, ma che tutti, compreso i consiglieri di opposizione di cui faccio parte, avrebbero voluto discutere considerato l'importanza dell'argomento facendo prevalere la sovranità del consiglio alla forma. Da qui il teatrino che si è presentato in aula con toni molto forti che ha a mio parere messo ancor di più in evidenza, semmai ce ne fosse bisogno, di quanto il Presidente Lodispoto intenda amministrare la Provincia con fare autoritario e senza considerazione alcuna dei consiglieri tanto di maggioranza quanto di opposizione aldilà dei ripetuti annunci in senso contrario.Qualche giorno fa abbiamo letto l'ennesimo annuncio di interventi importanti sulle strade provinciali, in realtà le strade da anni sono in una condizione disastrosa, piene di rifiuti e che ad una mia raccomandazione in consiglio di utilizzare parte dell'avanzo di bilancio per la pulizia straordinaria, il Presidente mi ha addirittura risposto di non sapere se la competenza della pulizia delle strade Provinciali fosse a carico delle Province.Inoltre, i progetti finanziati con il PNRR hanno visto appaltare pochi lavori e di questi alcuni sono pure sospesi con il rischio di perdere le risorse ed incrementare grossi contenziosi col le ditte appaltatrici, come la scuola professionale ex Garrone in Via alcide De Gasperi a Canosa con i lavori iniziati e sospesi da diversi mesi.La SP2 ex S.S. 98 nel tratto di Canosa di Puglia, che sin dal mio insediamento nel marzo 2024 mi ha visto ripetutamente parlare con dirigenti, sollecitare il consiglio, fare riunioni con il Presidente ed i tecnici interessati, mandare PEC di sollecitudine, recarmi negli uffici tanto provinciali che regionali per cercare di capire come mai nonostante circa 6 milioni di Euro nella disponibilità della Provincia per quel tratto di strada, non si riesce ad intervenire in maniera risolutiva ed evitare disgrazie che ha visto la città di Canosa di Puglia piangere di un concittadino.Le scuole di tutte le città vivono un momento di abbandono con aule in cui piove acqua alle prime piogge, bagni addirittura senza porta di chiusura, impianti sportivi fatiscenti, manutenzione ordinaria e straordinaria latitante, realizzazione di aule finanziate come nel caso della città di Andria, ma mai realizzate con alle porte un altro anno scolastico con problemi.Le imprese del territorio che qualora costrette a rivolgersi alla Provincia a richiedere autorizzazioni di competenza, devono attendere tempi biblici con conseguenti danni alle proprie attività.Considerando le giustificazioni addotte dal Presidente a tutte queste mancanze, nel numero di personale non sufficiente a disposizione, ci si aspettava la pubblicazione di concorsi pubblici per reclutare nuovo personale, più volte da me sollecitati visto le possibilità di bilancio della Provincia. Invece, pubblicati dopo più di un anno non si sa quale sarà la fine temporale degli stessi mentre quelli per staff e Portavoce del Presidente corrono veloci nelle procedure.L'auspicio è che questa agonia della Provincia BAT finisca al più presto, che il Presidente Lodispoto abbia un sussulto di orgoglio ed ammetti l'inerzia e l'inadeguatezza nell'amministrare un Ente che ha delle competenze importanti come strade, scuole ed ambiente.Il Presidente è molto bravo a fare annunci e chiedere di credere alle sue promesse, ma, dalla mia elezione a consigliere provinciale l'unica frase che mi viene per evidenziare il modus operandi del Presidente Lodispoto èa cui aggiungerei la mancanza di fatti.