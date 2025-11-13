Giuseppe Conte- Sergio Fontana Farmalabor
Giuseppe Conte- Sergio Fontana Farmalabor
Vita di città

Le sfide e le opportunità per l'imprenditoria italiana

Giuseppe Conte a Canosa di Puglia, in visita alla Farmalabor

Canosa - giovedì 13 novembre 2025
L'Onorevole Giuseppe Conte ha visitato, nella tarda mattinata odierna, il Centro Ricerche della Farmalabor Srl, azienda di Canosa di Puglia leader nel settore della produzione e distribuzione di materie prime per il settore farmaceutico e cosmetico. L'ex Presidente del Consiglio dei Ministri - che si trova in Puglia per un tour elettorale in vista delle elezioni regionali - è stato accompagnato nella visita da una delegazione istituzionale che comprendeva i parlamentari Mario Turco, Leonardo Donno e Patty L'Abbate. Ad accogliere gli ospiti è stato Sergio Fontana, titolare della Farmalabor, che ha guidato la delegazione in un tour dello stabilimento illustrando l'eccellenza produttiva e la visione strategica dell'azienda. L'incontro si è focalizzato su un dibattito aperto riguardante le sfide e le opportunità per l'imprenditoria italiana, con particolare attenzione ai temi cruciali di innovazione e ricerca, sviluppo sostenibile e sostegno alle filiere produttive. Alla discussione ha preso parte anche una delegazione di imprenditori locali, che ha avuto modo di confrontarsi direttamente con l'Onorevole Conte e i parlamentari sui bisogni specifici e sulle prospettive di crescita del tessuto economico territoriale. "È stato un onore ospitare l'Onorevole Conte e la sua delegazione." - Ha dichiarato Sergio Fontana: "Questi momenti di confronto diretto sono fondamentali per far comprendere alla politica le reali esigenze delle imprese che, come Farmalabor, sono un motore di sviluppo e occupazione. Abbiamo discusso di come una visione chiara e un supporto mirato possano proiettare le nostre eccellenze verso il futuro." La visita si è conclusa con l'impegno reciproco a mantenere vivo il dialogo tra istituzioni e mondo produttivo.
