Le relazioni tra Puglia e Stati Uniti valgono 1 miliardo e mezzo di euro

le relazioni non sono solo economiche e commerciali ma anche culturali e turistiche. Per questo la delegazione istituzionale della Regione Puglia in missione a New York ha voluto dare grande spazio agli incontri con imprenditori e operatori italoamericani di tutti i principali settori. Nella giornata di ieri la delegazione ha partecipato all'evento Experience Puglia, promosso da Domenico Vacca nel suo Club a Manhattan, che si è concluso con la consegna del riconoscimentoa personalità pugliesi che si sono distinte per le loro attività negli USA. Ad accompagnare la serata ancora una volta gli artisti de"Questa missione a New York - dichiara il presidente- è cominciata con la parata del Columbus Day, una giornata entusiasmante in cui abbiamo ricevuto l'abbraccio di tanti italo americani che guardano alla Puglia con nostalgia, affetto, ma anche nella consapevolezza dei tanti passi in avanti che la nostra regione ha fatto in questi anni. Ci auguriamo che gli interscambi commerciali che esistono tra la Puglia e gli Stati Uniti, e che già ammontano quasi a un miliardo e mezzo di euro, possano ulteriormente aumentare. E soprattutto ci auguriamo che le grandi produzioni di cibo di qualità, abbigliamento, macchine, microsatelliti, aeroplani possano rafforzarsi. Insomma è una missione nella quale la componente affettiva si coniuga a grandi opportunità di crescita per il nostro territorio".I progetti in corso di realizzazione in Puglia hanno un valore che raggiunge quasi i 100 milioni di euro e riguardano aerospazio e Ict. Società pugliesi e americane stanno collaborando per la realizzazione dei progetti legati. Com'è noto lo scalo tarantino già utilizzato comedi aeromobili a pilotaggio remoto, diventerà anche il primo Spazioporto in Italia, pronto ad accogliere, a partire dal 2020, i voli suborbitali ed il lancio di microsatelliti.. I rapporti commerciali rappresentano uno dei pilastri delle relazioni tra Italia e Stati Uniti. In una storia di pluridecennale amicizia, gli Usa sono il terzo partner nell'export nazionale dal 2015 ad oggi. Uno scenario tanto più vero per la Puglia, dove il trend, fino al 2017, è persino migliore di quello nazionale: gli Stati Uniti sono stati infatti il terzo partner commerciale per le esportazioni dalla Puglia nel 2015, il primo nel 2016 e il secondo nel 2017.In termini assolutipari a quasi 888 milioni di euro: un volume d'affari che rappresenta da solo quasi l'11% dell'intero fatturato export pugliese. Particolarmente sostenuto anche il trend di crescita: le esportazioni sono aumentate nel 2017 del 10,2% rispetto al 2016, di più di quanto non sia avvenuto a livello nazionale dove la crescita è stata del 9,7%. Nei primi sei mesi del 2018Sotto il profilo delle merci. Il comparto degli aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi assorbe infatti, nel 2017, la metà del valore dell'export pugliese verso questo Paese (ben 444 milioni di euro), seguono le macchine di impiego generale (più di 108 milioni di euro), medicinali e preparati farmaceutici (per quasi 51 milioni di euro), mobili (per oltre 43 milioni), altre macchine per impieghi speciali (per più di 39 milioni), prodotti da forno e farinacei (per oltre 26 milioni di euro), motori, generatori e trasformatori elettrici (per più di 24 milioni di euro). (Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat)., il terzo in graduatoria dopo la Svizzera e la Germania. Nel 2017 la Puglia ha importato merci dagli Usa per quasi 568 milioni di euro e, nei primi sei mesi del 2018, per più di 291 milioni di euro.(per un valore di oltre 202 milioni di euro), al secondo posto le importazioni di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (per quasi 106 milioni di euro), prodotti di colture permanenti (per più di 64 milioni di euro), macchine di impiego generale (per oltre 34 milioni di euro), prodotti di colture agricole non permanenti (per più di 26 milioni di euro), prodotti chimici di base e fertilizzanti (per oltre 22 milioni di euro). (Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat).Con il nuovo ciclo di programmazione (2014-2020) stanno investendo in Puglia due società statunitensi grazie alle agevolazioni deiGE Avio, che opera nel settore aerospaziale, realizzerà due progetti per 94,5 milioni di euro totali, uno a Bari interamente dedicato alla ricerca (per oltre 29,2 milioni di euro), riguarda il controllo di futuri propulsori aeronautici avanzati da impiegare anche per i droni; l'altro a Brindisi (del valore di oltre 65,2 milioni di euro), è dedicato alla realizzazione di celle di lavorazione completamente automatizzate per la produzione di turbine a bassa pressione con componenti ad elevato contenuto tecnologico. Sempre a Brindisi saranno realizzati anchecon un progetto di ricerca e sviluppo che vale più di 3,8 milioni di euro. Il programma riguarda nuove tecnologie applicate alle reti ottiche a banda ultralarga. Con quest'ultimo progetto la domanda di investimenti di imprese statunitensi in Puglia nel ciclo 2014-2020 sale a quasi 100 milioni di euro. (Fonte: Puglia Sviluppo Spa).