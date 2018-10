Le poesie di Giusy Del Vento per "Libriamoci"

L' ultimo lavoro letterario "Le poesie sono alberi" di Giusy Del Vento è stato scelto per le iniziative #TarantoleggeTaranto e #TARANTOLEGGEINLINGUA nell'ambito del progetto "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole!" che avrà luogo presso il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale "Vittorino da Feltre", presieduto dalla Dirigente scolastica Alessandra Larizza nella città "dei due mari". Tra i temi che saranno trattati in queste giornate fino al 26 ottobre figurano: Lettura come libertà: 2018 Anno Europeo del Patrimonio e 200 anni; la lettura intesa come libertà, accessibile a tutti per comunicare e condividere liberamente esperienze ed emozioni, dando spazio alla creatività; il patrimonio è inteso soprattutto come territorialità e senso di appartenenza, con le sue ricchezze storico-archeologiche e naturalistiche. Protagonista la città di Taranto, con le sue risorse e la sua storia. Il Liceo Vittorino da Feltre di Taranto come teatro di lettura dove si commentano i libri scelti per favorire il piacere della lettura e avvicinare i giovani alla cultura libraia. Gli studenti saranno, così, sollecitati a riflettere su temi legati al proprio ambiente ed alla storia del proprio territorio, avvicinandosi, allo stesso tempo, all'editoria anche in un modo più vicino alla loro realtà, con l'incontro fisico con l'autore. La lettura ad alta voce, ha come obiettivo, altresì, un potenziamento delle abilità linguistiche e lessicali. I libri scelti per questa edizione sono : "L'Isola degli amanti perduti" di Angela Todaro; "Senza dolore" di Giorgio Rossano; "Las vueltas" di Max Aub e Frankenstein di Mary Shelley; "IKKOS, l'atleta di Taranto" di Lorenzo Laporta; "Senza dolore" di Giorgio Rossano e "Le poesie sono alberi" di Giusy Del Vento che saranno lette e commentate dalle ore 09,00 alle 12,00 di mercoledì 24 ottobre. Per l'occasione sarà presentata anche una poesia inedita dedicata ai beni archeologici di Canosa "Città d'Arte e di Cultura".Nel corso della mattinata interverrà l'archeologa Francesca Laera che tratterà le tematiche: "Il rapporto della Magna Grecia con il senso della libertà" e "Taranto come unica polis greca in Puglia" e poi leggerà anche un brano tratto dal libro "Magna Graecia archeologia di un sapere".



"Partecipare con le mie poesia a questa importante giornata culturale è un onore per me."- Ha esordito cosi la scrittrice canosina Giusy Del Vento nel post sui social per presentare l'evento di Taranto che prosegue : "La cultura e la consapevolezza del bello e della nostra storia,ci ricordano chi siamo e il senso e la bellezza della vita. Conoscere e conoscersi tramite la lettura di un libro di prosa o di poesia ci rende piú consapevoli e io credo persone migliori. Stesso potere ha l'archeologia e la storia, di sicuro per me. Conoscere i nostri padri le nostre radici culturali religiose e artistiche è un tesoro immenso che in fondo ci viene regalato. E da questo nasce il rispetto, l'amore e la voglia di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio artistico, unico al mondo! Le poesie sono alberi, gli alberi vita, la vita storia bellezza e amore." Un anno positivo e ricco di soddisfazioni per la scrittrice Giusy Del Vento che con la pubblicazione "Le poesie sono alberi" per Les Flaneurs Edizioni sta girando l'Italia per la presentazione oltre ad aver avuto l'onore di partecipare alla IX Edizione del Festival Letterario "Libri nel Borgo Antico" con 166 autori che si sono avvicendati nelle sette piazze del centro storico di Bisceglie mentre il diario degli incontri riporta la sua presenza alla Libreria 101 in via Benedetto Cairoli n.101 a Bari, a partire dalle ore 18,30 di sabato 27 settembre per il progetto di promozione culturale "101 Buone Ragioni"con la poesia protagonista.