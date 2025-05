Le parole del cibo: futuro e protezione dei prodotti della terra

Le parole del cibo è l'evento speciale dell'VIII. Ila partire dalle ore 18.00 a Palazzo di Città, sede del Comune di Bari (corso Vittorio Emanuele II, n. 84) sono in programma i talk e gli incontri sulle parole chiave per la tutela delle risorse agroalimentari e delle buone pratiche per lo sviluppo sostenibile dei territori. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Terra! nell'ambito delle attività promosse per la Settimana della Biodiversità pugliese dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università di Bari 'Aldo Moro', il sostegno del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il patrocinio del Comune di Bari. "Con la rassegna Le Parole del cibo mettiamo insieme una serie di riflessioni plurali sulla biodiversità, e lo facciamo anche in una rinnovata sinergia istituzionale nella giornata mondiale dedicata a questo tema – ha ricordato l'assessore regionale all'Agricoltura,. L'obiettivo è di preservare gli habitat naturali e rurali insieme all'adozione di politiche sostenibili per lo sviluppo locale, che siano reali e che ci assicurino un cibo sano, per tutti".Le parole del cibo prende il via infatti giovedì 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità, proclamata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Fabio Ciconte, scrittore e giornalista, presidente di Terra! e l'illustratore e scenografo Lorenzo Terranera presenteranno il cofanetto "Le parole del cibo – Venti voci per nutrire l'agrobiodiversità" che racconta storie, pratiche e memorie legate al mondo del cibo. A seguire è in programma un talk con esperti, scrittori e antropologi su tre parole chiave per la tutela della biodiversità quali Memoria, Terra, Cambiamento e Scelta a cui seguirà un dibattito sulle food policy. Venerdì 23 maggio alle ore 18.00, sempre a Palazzo di Città, le quattro parole chiave attorno alle quali si svilupperà il confronto degli esperti saranno Perfezione, Prezzo, Radici e Mani. Il dibattito finale, moderato dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia, Luigi Trotta, sarà sulla relazione possibile tra sviluppo locale e sostenibilità.