Applausi per il concerto "Don't stop! A very disco experience"

La cassa armonica della villa comunale didi recente restaurata, ha ospitato un concerto dal titolotenutosi lo scorso 18 luglio, nell'ambito del cartellone dell'patrocinata dall'Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura Turismo Archeologia e Assessorato agli Eventi. Una serata di musica quella "che piace e fa cantare", che è riuscita a trasmettere emozioni a quanti hanno assistito, in piazza Vittorio Veneto, comodamente seduti. Protagonisti i componenti della giovane bandcomposta: da Mirko Pellegrino(batteria), Adriana Caputo(basso), Giuseppe Gerardi(chitarra), Francesco Petroni(piano) e Veronica Leone(voce), cinque talenti del territorio che hanno aperto il concerto attraverso sonorità ritmiche coinvolgenti con tanta empatia verso il pubblico. Poi è stata la volta del gruppo musicale, tra i più longevi di Canosa di Puglia, che ha visto insieme i fondatori(tastiere),(chitarra) e(basso) con gli innesti di Vincenzo Leone (batteria), Maria Sinesi e Giovanni Fonè (voci). Hanno proposto un repertorio curato negli anni, che si è arricchito day after day, step by step, attraverso un viaggio musicale "senza tempo" in un mix di evergreen e di recenti successi delle hit, abbracciando più generazioni con canzone su canzone. "Le note di allora emozioni di sempre!" Tanti applausi e congratulazioni anche da parte dell'assessore agli eventiintervenuto a margine del concertomolto gradito dal pubblico che ha gremito Piazza Vittorio Veneto, sempre più "idonea" ad ospitare eventi live per tutte le fasce d'età e gusti musicali.Riproduzione@riservata