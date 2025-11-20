Prosegue con partecipazione e apprezzamento da parte del pubblico la mostranaugurata lo scorso 17 novembre, all'interno del foyer "Lino Banfi" del Teatro Comunale "Raffaele Lembo" di Canosa di Puglia. Rientra nell'ambito delsul tema della parità di genere, realizzato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione "L'Isola che c'è" e "Toponomastica Femminile". Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti tra gli altri: il referente del progettol'Assessore alla Cultura,; la consigliera comunalee il presidente della FIDAPA Canosa,alla presenza di una rappresentanza degli studenti delle scuole superiori del territorio. Al centro delle attenzioni il fenomeno migratorio, di grande attualità, che viene spesso raccontato e rappresentato attraverso l'immagine di uomini, molti uomini, giovani e non accompagnati, che varcano confini, che viaggiano e si spostano, che hanno sogni e progetti. La femminilizzazione dell'immigrazione nel mondo è un fenomeno presente, importante, in crescita, in continuo mutamento che ripropone, in modo macroscopico e chiaro, tematiche culturalmente trasversali, che accomunano l'italianissima signora della Milano bene che non ha però potuto studiare, la badante bielorussa , la richiedente asilo della Costa d'Avorio, la mamma siriana, le ragazze trafficate del Centrafica. In esposizione 9 pannelli fotografici intitolati: Le Migranti - Viaggi delle speranze e della disperazione; Schiave di ieri; Schiave di oggi; Migrazioni e lavoro; Le profughe; Esilio, confino e deportazione; Il caso Adele Pergher, profuga; Le inventrici; Artiste da primato. L'ingresso è libero alla mostrachesarà aperta fino a domenica 23 novembre 2025 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e dalle ore 18:00 alle ore 19:00.