Le Frecce Tricolore, orgoglio nazionale nel mondo, sui cieli di Barletta

La Città di Barletta onorata, in questi ultimi giorni di agosto, della presenza della, in quanto scelta tra le poche tappe del 2025 degli spettacolari eventi lungo tutta la penisola. "Ringrazio l'Aeronautica Militare nelle persone del generale Francesco Vestito e del capitano Franco Paolo Marocco per l'opportunità data al nostro territorio, considerato chein cui le Frecce, orgoglio nazionale nel mondo e simbolo di unità, hanno tinto il cielo col tricolore .- Dichiara il senatoredi Forza Italia -. Lo spettacolo acrobatico, che quest'anno festeggia i 65 anni, in realtà è stato solo il culmine di una manifestazione con un orizzonte ben più ampio, sia culturale che benefico. Bellissima, infatti, anche la serata di ieri 30 agosto nella Piazza d'Armi del nostro Castello, in cui la Fanfara del Comando Scuole A.M. – 3ª Regione Aerea di Bari ha eseguito un programma di grande intensità emotiva con i brani più noti della nostra tradizione musicale per raccogliere fondi a favore dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù; nonché le iniziative collaterali all'interno del Villaggio Italia, in cui i militari hanno accolto grandi e bambini, affascinati e curiosi. Alla perfetta organizzazione degli eventi - conclude- hanno contribuito anche le istituzioni locali, dal Sindaco al Prefetto alle forze di Polizia, che ringrazio per il successo di questa manifestazione che Barletta si candida ad ospitare anche per il prossimo anno."