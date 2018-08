Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice

Ilche si avvia allasi svolge ogni anno nel mese di agosto grazie alla gratuità di migliaia di volontari mettendo in comune la loro tensione al vero, al bene e al bello. In questo luogo fisico si può sperimentare come l'esperienza della fede cristiana vissuta sia capace di incontrare e valorizzare ogni tentativo umano che collabora positivamente al destino di ogni uomo.: con questa frase ispirata da una citazione di, ilprova ad affrontare quest'anno l'importante tematica delche si rende concreto con sotto-tematiche che pervadono la cultura, la società e il rapporto con la presenza storica della Chiesa nel dibattito pubblico. Il titolo suggerisce il. Un uomo che vive con gusto la sua vita tende a proiettarsi positivamente nella storia e a costruire. Così è nata l'Europa ai tempi di San Benedetto, così è rinata nel dopoguerra, così è stata ricostruita l'Italia (e la) dopo le distruzioni belliche.Oggi, viviamo un tempo in cui prevalgono divisioni e contrapposizioni, in cui la paura vince sulla fiducia, presidente della Fondazione Meeting, ci ricorda:Diversa la prospettiva suggerita dal titolo del Meeting di quest'anno: «La fiducia si ritrova solo guardando con stima ciò che già c'è, mettendo in rilievo esempi, storie positive, testimonianze, esperienze di costruzione sociale in cui il desiderio del cuore si manifestaLa domanda dominante nel Prologo della Regola di San Benedetto afferma:, e segna proprio l'inizio di tutto quell'impressionante cammino di umanizzazione e civilizzazione del mondo che è stato capace di costruire l'Europa, di fronte alla decadenza della grande tradizione greco-romana e alla violenza barbarica. L'ha ricordata di recentenel suodi fine ottobre 2017.Le vicende umane messe a tema dal meeting a volte apparentemente di poco rilievo, pongono semi di novità destinati a fiorire, a creare nuovi orizzonti di conoscenza. Tutto nel segno del, che con questa frase racchiude moltissimo del senso della prossima edizione:Questo è il punto cruciale che resta sempre aperto: che cosa rende davvero concreto, incidente e utile il nostro impegno per risolvere le questioni che affrontiamo tutti i giorni, dalla sfera individuale a quella mondiale?A queste domande possono rispondere soltanto dei testimoni, perché è quando uno vede accadere qualcosa veramente all'altezza del suo desiderio di felicità che si chiarisce il giudizio su ciò che gli sta di fronte e si accende la sua vera responsabilità, vale a dire ciò a cui è chiamato. E, ancora una volta, dialogando con esperienze e culture diverse, intercettando le domande dell'uomo di oggi, a partire soprattutto da quelle delle giovani generazioni. Seguendo l'ipotesi affascinante che forse sono proprio le forze che possono renderci felici quelle stesse che possono muovere la storia.