Le Donne vittime delle mafie e il Valore della Memoria

In tutto il mondo ilè laLa Direttrice Generale dell'UNESCO,nel suo messaggio in occasione della Giornata, afferma: "Si stima cheQuasi la metà dei femminicidi al mondo sono commessi dal partner o da un membro della famiglia. Centoventi milioni di ragazze al di sotto dei 20 anni, almeno una volta nella vita, sono state aggredite sessualmente. Duecento milioni di donne ancora in vita hanno subito mutilazioni genitali, in genere prima dei cinque anni. […]Lo sradicamento delle violenze contro le donne è una battaglia che rientra nella più ampia ambizione di costruire un mondo in cui le donne non hanno meno diritti, meno opportunità e meno scelte solo perché sono donne." I 16 giorni che vanno dal 25 novembre al 10 dicembre, Giornata Mondiale dei Diritti Umani, sono ormai noti come isotto il titolo generaleNell'ambito delle attività organizzate a Canosa di Puglia, il 26 novembre alle ore 17.30 presso il Centro Servizi Culturali "Libraia Teresa Pastore", ilnelle persone della Presidentee della Segretaria, terranno l'incontro con la Vice Presidente nazionale di Libera Contro le Mafie,, curatrice di un'antologia intitolata; della giornalistacuratrice dell'antologia intitolatasulle vittime di mafia campane; del Vice Questore del Commissariato di Polizia di Canosa di Pugliadel familiare di una delle vittima; dell'autrice del racconto, con la partecipazione del sindaco di Canosa,e dell'assessora alle politiche sociali. Si approfondirà. L'evento sotto ilsarà, altresì, proposto anche al mattino, alle ore 9,30 sempre di lunedì 26 novembre, presso ilin via G.Parini n.48 a Canosa di Puglia(BT) per gli studenti e le studentesse degli Istituti Superiori di II grado di Canosa. L'ingresso è libero.