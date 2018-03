Le Donne dell'Assemblea Costituente

"70 anni della Costituzione. Donne e Assemblea Costituente tra storia e diritto" è il titolo del convegno organizzato dalla Fidapa - sezione di Canosa di Puglia di concerto con l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Einaudi", che si terrà sabato 17 marzo, alle ore 9,30 e in ripetizione alle ore 11,30 presso l'Auditorium del summenzionato istituto, con sede in via Settembrini, n. 160. Dopo i saluti della Presidente della Fidapa,e della Dirigente scolastica, interverrà la dottoressa, ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza. Seguirà un intermezzo musicale curato dal Professor Luigi Palumbo, che vedrà protagonisti alcuni ragazzi dell'Istituto canosino."L'incontro ha una triplice finalità - afferma la- quella di commemorare la Festa Internazionale della Donna, avvenuta l'8 marzo scorso, quella di celebrare i 70 anni della nascita della Costituzione e infine quella di sottolineare il ruolo incisivo delle donne della Costituente nel processo di svolta e di crescita del nostro Paese. Riportare alla memoria i loro ritratti - sottolinea - può costituire per le nuove generazioni di donne un modello da imitare per l'impegno e la passione sincera profusa nell'attività politica e nello sviluppo della cultura giuridica".