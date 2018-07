Le bellezze archeologiche sotto le stelle

Proseguono con un nuovo itinerario, in calendario, dopo il successo dell'ultimo appuntamento dedicato esclusivamente alle visite presso le tombe daune, tipiche del sottosuolo locale. L'iniziativa che è realizzata dalla Fondazione Archeologica Canosina e dalla Tango Renato-Servizi per l'archeologia e il turismo, rientra nell'ambito della rassegnadel. Coni visitatori ripercorreranno laattraverso le visite organizzate per l'occasione, grazie alla passione per il territorio dei volontari, delle guide turistiche e dei sostenitori della FAC, impegnata da oltre venticinque anni nella. Le prime stime danno il flusso turistico in ascesa, di buon auspicio alla vigilia delle prossime settimane, quando si toccherà il picco. È previsto l'arrivo di vacanzieri ed emigranti canosini, residenti al nord Italia e all'estero, i quali ritornano nella terra natia per trascorrere la festa patronale(1 e 2 agosto) e godersi le agognate ferie estive, vivendo la cultura, la storia e l'archeologiaPrendendo parte allasi potranno ammirare le millenarie vestigia e le antiche bellezze dellaL'appuntamento è per ledove avrà inizio il tour, con la visita alsimbolo dell(XI sec. d.C.-XII sec. d.C.) ed eterna dimora dell'eroe normanno della I Crociata,. Poi, si ripercorreranno le orme delcon il(VI sec. d.C. ). Egli fondò numerosi edifici religiosi nell'ambito del comprensorio ofantino tra cui il Parco Archeologico di San Giovanni (VI sec. d.C.), parte integrante di un complesso di edifici cristiani comprendente la Basilica del Salvatore (VII - VIII sec. d.C.) e la Basilica di S. Maria (IV - VI sec d.C.). Con l'(I sec. a.C.- III sec. d.C), si osserveranno monumenti testimoni di un periodo florido per i cittadini canosini, come latipico esempio di residenza dell', dove, sono esposti gli abiti dell'età romana, realizzati accuratamente dallaInfine, il(IV –III sec.a.C), epoca dei principes dauni e delle loro tombe a camera, che saranno luogo di visita presso il caratteristico Ipogeo Scocchera B, nel quale fu rinvenuta una serie di vasi a figure rosse, una corazza anatomica in bronzo e un elmo celtico, probabile trofeo di guerra.Per ulteriori informazioni e per la prenotazione obbligatoria, si rimanda all'ed alla pagina Facebook della Fondazione Archeologica Canosina. A fine percorso sarà possibile degustare le tipicità enogastronomiche di Canosa presso i ristoranti aderenti all'iniziativa in corso di svolgimento durante l'estate.