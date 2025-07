Nel tardo pomeriggio odierno, apresso l'Aula Consiliare del Comune, è stata presentata la brochure informativa dal titolo "Lavorare in Italia: i tuoi diritti, la tua sicurezza". L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Consolato Generale di Romania a Bari, l'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia, UIL Puglia, UILA Puglia e la Camera Sindacale Zonale UIL. La pubblicazione, realizzata in lingua italiana e romena, si propone di informare i lavoratori agricoli sui loro diritti, le tutele previste dalla legge italiana e le norme in materia di sicurezza sul lavoro. A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Canosa,, che ha accolto, Console Generale di Romania a Bari,, Console di Romania a Bari,, Segretario Generale UILA Puglia eResponsabile della Camera Sindacale Zonale UIL. Presenti tra gli altri:, Vice Segretario Uila Puglia,Presidente del Consiglio Comunale eConsigliera Comunale. L'incontro è stato moderato dalla consigliera comunale delegata all'agricoltura,, che ha sottolineato l'importanza di una corretta informazione per contrastare fenomeni di sfruttamento e promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore agricolo, centrale per l'economia del territorio.. L'iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione e tutela dei diritti dei lavoratori stranieri impegnati nelle campagne pugliesi, con l'obiettivo di costruire un contesto lavorativo più equo, trasparente e sicuro per tutti.