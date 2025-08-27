PD
Lavorare all’unità della coalizione: nei prossimi giorni consultazioni con gli alleati su candidato Presidente

Si è riunita la Segreteria regionale del Partito Democratico

Puglia - mercoledì 27 agosto 2025 8.27
La Segreteria regionale del Partito Democratico, riunitasi nella serata di martedì scorso, ha accolto con favore la disponibilità di Antonio Decaro – seppur con riserva – a candidarsi alla guida della Regione. "È una notizia positiva per l'intero PD. Ora siamo pronti a portare questa candidatura al tavolo della coalizione.Spetta alla politica ora il compito di sciogliere i nodi e costruire l'unità. Nei prossimi giorni avvieremo un confronto serrato tra tutte le forze progressiste, per dare vita insieme e con coraggio a un percorso comune. Perché solo uniti possiamo affrontare le sfide del presente e costruire il futuro. I governi di Vendola ed Emiliano hanno cambiato il destino della Puglia. Una regione che sembrava marginale e che invece, da vent'anni, vive una stagione straordinaria: nel lavoro, nell'economia, nel turismo, nella cultura, nel cinema e nell'innovazione. Difendere e rilanciare questo percorso significa costruire il domani dell'Italia: un'Italia giusta, progressista, coraggiosa. Non possiamo permetterci di ripetere gli errori del 2022. La divisione ci è costata cara: ha consegnato il Paese alla destra. Questa volta dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione. La nostra forza è l'unità, non la frammentazione. E questo vale per il PD come per tutto il campo progressista. Il Partito Democratico porterà al tavolo il proprio contributo: un manifesto programmatico ambizioso e condiviso, frutto di mesi di lavoro sul territorio, insieme agli iscritti, ai sindacati, alle associazioni e alle tante energie vive della nostra società. Le scelte che riguardano il PD saranno prese nei nostri organismi, come è giusto che sia. Sul rinnovamento abbiamo già espresso una posizione chiara e unanime in Direzione regionale: liste rinnovate, con spazio a giovani e donne, fuori i consiglieri uscenti con pendenze giudiziarie, e basta anche con chi pensa al PD come a un autobus da prendere solo per farsi eleggere. Siamo orgogliosi del cammino fatto e delle leadership espresse in questi anni. Ma soprattutto, crediamo che insieme possiamo fare ancora di più. Perché è solo il lavoro collettivo, non quello individuale, a renderci credibili. Il nostro compito non è parlare di noi stessi. È migliorare la vita dei pugliesi. Insieme." E' la dichiarazione rilasciata dal segretario del Partito Democratico Pugliese Domenico De Santis al termine della segreteria regionale.
