Laudes: la giovane musica per San Francesco

Aperte le iscrizioni per 2^ Edizione per band e cantanti emergenti

Ladiretta daha reso noto che nell'ambito della Festa di, in calendario ilquesto è lo scopo della seconda Edizione del concorsin collaborazioneAl concorso potranno partecipare band e cantanti emergenti distinti in due categorie. La giuria, composta da esperti musicali, valuterà i migliori talenti consegnando loro attestati e al primo classificato per ciascuna categoria:una produzione discografica. In questi giorni sono aperte le iscrizioni(gratuite) perper band e cantanti emergenti, telefonandoall'utenzaattiva per ricevere ulteriori informazioni. Il contestcon la direzione artistica disi terrà ina partire dallenel giorno dellauno dei santi più popolari e venerati del mondo