Latitante arrestato dalla Polizia di Stato

Undi 39 anni edi 46 anni sorvegliato speciale della P.S. con obbligo di soggiorno, sono stati arrestati al termine di un'operazione congiunta condotta dagli uomini deiIl 39enne era latitante dal 6 giugno scorso quando, in concorso con un pluripregiudicato barlettano già in arresto, si era reso responsabile di tentata estorsione nei confronti di un altro pregiudicato di Barletta, finita male; infatti la vittima dell'estorsione, altro pregiudicato locale, utilizzando una pistola con matricola abrasa, aveva attinto lo stesso ferendolo, reato per il quale fu arrestato per tentato omicidio. Il latitante barlettano, approfittando di una ampia rete di protezione, si era rifugiato in svariate città dell'hinterland della città ma, grazie ad una serrata attività d'indagine condotta dai poliziotti dei due Commissariati, è stato individuato a, presso l'abitazione del pluripregiudicato 46enne, ove si nascondeva da diversi mesi. Dopo aver circondato la villetta del canosino, i poliziotti sono entrati nella sua abitazione al fine di effettuare un controllo; l'uomo ha temporeggiato prima di aprire la porta, nel tentativo di agevolare la fuga del barlettano attraverso il retrostante giardino. Il ricercato è stato immediatamente bloccato dagli agenti appostati sul retro dell'abitazione e tratto in arresto. A seguito di perquisizione, nella cantina ove il 39enne aveva trovato rifugio sono stati rinvenuti eIl latitante è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura della Repubblica, mentre il 46enne è stato tratto in arresto per favoreggiamento e violazione della Sorveglianza Speciale della P.S. con obbligo di dimora.