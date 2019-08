Ladri in azione all’ Istituto “N.Garrone”

Ladri in azione ancora ache questa volta hanno fatto visita alla sede dellubicata in Via Giuseppe Parini n. 57, a pochi metri dalla Caserma dei Carabinieri, dal Comando della Polizia locale e degli Uffici Postali. Dalle poche notizie trapelate, sono in corso le indagini dei Carabinieri, nei giorni prima di Ferragosto, a più riprese, predoni si sono introdotti nell'edificio scolastico dopo aver neutralizzato il sistema di sicurezza, portando via computer e materiale informatico in dotazione e danneggiato gravemente gli interni e le suppellettili. Sono al vaglio degli inquirenti le riprese del sistema di video sorveglianza operante in loco. Amareggiati e seriamente preoccupati ile i docenti per quanto accaduto che avrà ripercussioni con l'inizio dell'anno scolastico a metà settembre.